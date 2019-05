Dětští kamarádi, bývalí a možná i budoucí spoluhráči. Čtvrtfinále nabídne i souboj Kubalík vs. Kahun

Největším úspěchem německého hokeje je bezesporu druhé místo z olympijských her v Pchjongčchangu. Hned 11 hráčů, kteří loni získali stříbrné medaile, se ve čtvrtek postaví českému týmu ve čtvrtfinále mistrovství světa. Jedním z nich je i rodák z Plané, útočník Dominik Kahun, který ve finále jihokorejského turnaje dal dokonce Rusku gól. Bratislava 7:56 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kahun, rodák z Plané u Mariánských lázní a stříbrný olympijský medailista | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Byl to gól ve finále olympijských her, zhmotněný sen. Jsem šťastný za kluky, že jsme to tak zvládli, a to je nejdůležitější. Prvních deset minut po zápase jsme byli smutní, že jsme prohráli, ale už jsme to zapomněli. Máme stříbro, kdyby nám to někdo řekl před turnajem, tak mu řekneme, že není normální,“ usmíval se se stříbrnou medailí na krku po olympijském finále Dominik Kahun.

Tehdy tvrdil, že Němci podobně zazáří i na mistrovství světa. Jenže v Dánsku Kahun a spol. skončili až jedenáctí. Letos na Slovenko přivezli 11 aktérů olympijského finále a zdá se, že německý tým by mohl Kahunovo proroctví z Pchjongčchangu naplnit.

„Máme úplně jiný tým než loni na mistrovství. V minulém roce jsme byli mladí kluci, teď je to jiné, protože máme hráče z NHL. Tolik jich sice nemáme, ale je to s nimi jiné. Měli jsme super start,“ řekl v Košicích Radiožurnálu Sport po jistotě postupu do čtvrtfinále Dominik Kahun.

To ještě rodák z Plané, městečka nedaleko Tachova, netušil, že v play-off nastoupí proti týmu z rodné vlasti a hlavně proti kamarádovi z dětství Dominiku Kubalíkovi.

„Těším se moc, protože se s Dominikem znám dlouho, od mládežnických kategorií. Už jsme si i psali, že si proti sobě zahrajeme. Osobně si myslím, že je Dominik trochu více Čech než Němec, protože když jsem ho slyšel mluvit německy, tak jsem mu rozuměl i já,“ směje se Kubalík.

Český reprezentant začínal s hokejem v Mariánských Lázních a právě tam od páté do sedmé třídy hráli s Kahunem v jednom týmu. Pak ale Kubalík zamířil do Plzně, Kahun do Německa a a jejich cesty se rozdělily.

Cesty obou Dominiků se ale ještě jednou sešly. Oba spolu hráli v juniorské soutěži v zámoří za Sudbury, odkud byli oba draftování v roce 2013 do Chicaga. A právě v týmu Blackhawks by se oba mohli znovu sejít.

Dominik Kubalík v rozhovoru s Miroslavem Burešem během hokejového mistrovství světa | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas Radiožunál

Kahun tam odehrál uplynulou sezónu NHL a Kubalík do stejného celku možná zamíří v nadcházející sezóně. Ve čtvrtek se ale postaví proti sobě a pro oba to bude znamenat motivaci navíc.

„Když hraje člověk proti někomu, koho zná, tak má vždycky nějakou speciální motivaci. Je to jeden z nejlepších hráčů jejich týmu, takže je určitě dobré si na něj dát pozor,“ varuje před čtvrtfinále z Německem Dominik Kubalík.

Zápas začne ve 20.15 minut a stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport jej budou vysílat živě. Server iROZHLAS.cz ze zápasu připravuje online přenos.