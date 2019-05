Medaili jsme si zasloužili, gólman jim chytil strašné věci, lituje Dominik Simon

Dělali, co mohli, nehráli vůbec špatně, ale na medaili to ani tentokrát nestačilo. Čeští hokejisté končí na mistrovství světa čtvrtí. V utkání o bronz podlehli Rusku 2:3 po samostatných nájezdech a zklamaný byl i centr prvního útoku Dominik Simon. Rozhovor Bratislava 20:08 26. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Simon (vpravo) během zápasu s Ruskem | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Nemám slov. Hraje se o medaile a je to takhle blízko. Gólman jim chytnul strašné věci. Hráli jsme dobře, tím jsme si jistí, ale bohužel to nevyšlo. O to víc hořké to teď je,“ řekl po zápase v rozhovoru pro Radiožurnál Sport centr prvního útoku Dominik Simon.

Na gólmana Vasilevského jste vyslali celkem 50 střel. Nebylo to k zbláznění?

Při zápase jsme na to nemysleli. Je to výborný gólman, měli jsme hodně šancí na rozhodnutí, ve třetí třetině i v prodloužení. Ale to oni taky, nám také zachytal gólman parádně. Bylo to vyrovnaný zápas až do konce, ale nedopadlo to, což je zlé.

Český tým čeká na medaili z mistrovství světa sedm let, vnímal jste to? Bavili jste se o tom?

Vůbec. Akorát jsem si pamatoval z Prahy, že jsme prošli čtvrtfinále a pak jsme v semifinále ani v zápase o třetí místo nedali gól. Dneska jsem věřil do poslední vteřiny, že to dáme. Celý zápas jsme si to zasloužili. Ale přes to, jak jsme byli nahecovaní, to nevyšlo.

Pokud se ohlédnete za posledními dvěma týdny, jak je budete hodnotit?

Pozitivně, i když teď je to strašně hořké, protože medaile byla hrozně blízko. Dostal jsem velkou zodpovědnost, velkou roli. Hrál jsem s výbornými křídly Vorasem a Froldou (Jakubem Voráčkem a Michaelem Frolíkem, pozn. red).

Nějaké góly jsme dali, byl to parádní turnaj a jsem hrozně rád, že jsem jel. Byla tu výborná kulisa, o to víc si to člověk užívá, akorát teď se to hodnotí hůř.

Týmu to jezdilo možná líp než v sobotu při semifinále. Kde jste vzali síly?

Možná to z nás spadlo, včera na nás byl víc cítit tlak a hráli jsme opatrněji. Pro medaili jsme si šli jako tým a jsem pyšný, jak jsme se stmelili. Ukázali jsme, že s Rusy umíme hrát, jen jsme měli rozhodnout trošku dřív.

Gusev měl na konci prodloužení střelu do prázdné brány, neviděl už jste to v síti?

Byla to neskutečná šance, štěstí bylo na naší straně, stejně jako jindy na jejich. Gólmani zachytali parádně. Některé věci vypadaly, že jsou v bráně a nakonec se vytáhly.

