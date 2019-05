Hraje opravdu výborně ofenzivně a nenechá si nic líbit, chválí produktivního Hronka Eliáš

Po sedmi zápasech mají šest výher a vyhlíží čtvrteční čtvrtfinále s Německem. Českým hokejistům zatím mistrovství světa na Slovensku vychází téměř ideálně. A podobné hodnocení snese i muž, který je oproti lídrům Jakubu Voráčkovi a Michaelu Frolíku schovaný poněkud vzadu. Právě v zadní řadě se ale Filip Hronek cítí nejlépe. A pochvalu má pro mladého obránce i expert Radiožurnálu Sport Patrik Eliáš. Praha 16:42 22. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Hronek uniká před Svenem Andrighettem | Zdroj: Reuters

„Určitě si pochvalu zaslouží, předvádí to zápas od zápasu. To, že občas někdo udělá chybu, je normální, ale jeho hru to neohrozí. Hraje opravdu výborně ofenzivně a v posledních zápasech jsem si všiml, že je i hodně ve skrumážích, v menších šarvátách nebo potyčkách. Nenechá si nic líbit, což je správné,“ chválí Patrik Eliáš Filipa Hronka.

Pro českého obránce, který je s deseti body desátým nejproduktivnějším hráčem turnaje, má lichotivé srovnání. Připomíná mu jednoho z nejlepších obránců, který kdy za český tam hrál.

„Kdybych ho měl k někomu přirovnat, tak je to Marek Židlický. Marka znám od patnácti let, dlouhou dobu jsem s ním hrál. Jsou to kluci, kteří mají skvělý přehled. Člověk musí být připravený čekat od nich to nečekané, ale je radost s nimi hrát. I Marek měl v sobě takovou tu malou zákeřnost. Šlo o různé sekání, nenechal si nic líbit, nebyl velké postavy, žádný hromotluk. I z toho důvodu se mi líbí Hronkova hra, protože to tam má také,“ říká Eliáš.

Podobně jako Marku Židlickému, také Filipu Hronkovi nějaký ten centimetr do běžných parametrů obránce, zvlášť pro NHL, chybí. Ale tak jako při své první sezoně v Detroitu, také v Bratislavě jednadvacetiletý hráč ukazuje, že má i něco navíc.

„Je to o šikovnosti a chytrosti hráčů. Někteří to mají dané, někteří ne. Něco se dá naučit, něco ne. Je vidět, že ten kluk získává zkušenosti, posouvá se dopředu. Nemusí do nikoho vletět a sejmout ho, ale umí se postavit, aby se nedostal do problémů. Člověk vidí, že se vyhrává, že se posouvá dál a ten kluk bude lepší a lepší,“ uzavírá Eliáš.

A ideálně aby se Filip Hronek mohl v této sezoně zlepšovat ještě ve třech zápasech. Zatím má jistý jen ten čtvrteční, čtvrtfinálový proti Německu.

