‚Nevím, jestli je to jídlem, nebo dobrým pivem.‘ Finové jsou po osmi letech v Bratislavě opět mistry

Na Slovensko by snad nejradši jezdili každý rok, také letos tam totiž zažili báječný turnaj. Hokejisté Finska jsou mistry světa, ve finále šampionátu porazili Kanadu a potvrdili, že se jim v Bratislavě daří. Vítězný gól dali Finové v úplně stejném čase jako před osmi lety také ve finále šampionátu v Bratislavě. Bratislava 12:59 27. května 2019

Vtípky o tom, jak má od přírody citově chladný Fin neustále stejný výraz ve tváři, v hale Ondreje Nepely ztrácely na věrohodnosti. Tihle Finové vřískají radostí, usmívají se nebo skoro pláčou dojetím.

Útočník Joel Kiviranta byl skoro v transu, když vyprávěl, že poprvé v životě vyhrál a že najednou vůbec neví, co má dělat. Vtipkoval o tom, že letenky na Slovensko jsou pro Finy skvělým zážitkovým poukazem – vždyť tu vybojovali dva ze svých tří titulů mistrů světa, úplně stejně končil šampionát před osmi lety.

V roce 2011 v bratislavské aréně také slavil výběr Suomi, a teď jako by se vrátil v čase. Znovu byli všichni překvapení, znovu tým vedl kouč Jukka Jalonen, vítězný finálový gól vstřelili Finové znovu přesně v čase 42:35 a i tentokrát na tomhle místě mohli juchat s pohárem.

„Jo, pamatuju si to. Koukal jsem na ten zápas doma. A najednou tady stojím a zažívám úplně to samé, nevím, jestli se to fakt děje. Je to skutečné? Nevím, jestli je to místním jídlem, nebo dobrým pivem. Ale vím jistě, že tu byli skvělí fanoušci, bylo to prostě skvělé,“ říká obránce Jani Hakanpää.

Slovensko prostě Finům svědčí, i když jeden velký rozdíl se nabízí, úspěch v roce 2011 nezažil žádný z hráčů současného kádru. Teď tým dovedl k titulu méně známý, přes dva metry vysoký kapitán Marko Antilla.

„Je to dost těžké, ale miluju to. Je za tím dost tvrdé práce, ale stálo to za to. Teď tady stojím s tímhle pohárem a je to prostě neskutečné,“ usmíval se dvougólový finálový střelec Antilla s pohárem v rukou a zlatou medailí na krku.