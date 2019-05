Na Slovensku se finským hokejistům daří. V roce 2011 se tam stali mistry světa a teď mají docela dobře nakročeno k tomu, aby v Bratislavě tenhle úspěch zopakovali. V semifinále letošního šampionátu totiž překvapivě porazili favorizované Rusko 1:0. Bratislava 16:16 26. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finové se radují z postupu do finále. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V Košicích, nebo v Bratislavě, na tom ani tolik nesejde, Finům se letos daří na obou stranách Slovenska. Jejich fanoušci teď obsadili putyky v okolí stadionu v hlavním městě, kde po zápase dlouho do noci slavili výjimečné semifinálové vítězství nad Ruskem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsme parta, která má neuvěřitelnou energii, říká o finských finalistech útočník Jokiharju

Finové se proslavili jako skvělí skokani na lyžích, ale hokejový obránce Oliwer Kaski by prý v návalu emocí možná překonal jiné rekordy, ty ve skoku do výšky. Po zápase vyprávěl o tom, že po vítězné brance spoluhráče Marka Antilly vyskočil tak vysoko, jako ještě nikdy předtím.

„Nikdy jsem nic nevyhrál a vlastně jsem ani nikdy nehrál ve finále, takže tohle je největší moment v kariéře, určitě. Je to úžasné, hráli jsme skvěle, navíc náš brankář byl jako zeď. Teď to chceme dotáhnout do vítězného konce, dáme si nějaký regenerační drink a budeme se soustředit na finále,“ připomíná Kaski nedělní finále s Kanadou, tedy týmem plným hráčů výhradně z NHL.

To Finové udivují na šampionátu spíš jako mužstvo poskládané z neznámých hokejistů, jen dva hráči z nejslavnější ligy světa, ale právě tím docela nápadně připomínají partu svých krajanů, mistrů světa z roku 2011.

„Upřímně, tohle je turnaj, je to týmová hra a my jsme parta, která má neuvěřitelnou energii,“ říká Henri Jokiharju.

Finále mistrovství světa mezi Kanadou a Finskem začne na stadionu Ondreje Nepely ve 20.15 a digitální stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá celé v přímém přenosu. Na iROZHLAS.cz budeme průběh utkání sledovat online.