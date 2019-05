Konec přípravy. Hokejová reprezentace odjela do Bratislavy, taktika se ve vlaku neprobírá

Pravidelný vlak do Budapešti tentokrát z Prahy vyjížděl s malým zpožděním, poslední vagón totiž patřil české hokejové reprezentaci, která se z Hlavního nádraží vydala na Slovensko.

Čtvrtina tipujících věří Kanadě, pětina Česku. Výsledky hokejového mistrovství už odhadlo 700 lidí Číst článek

„Vlakem jezdíme v sezoně do Washingtonu a do New Yorku, je to příjemnější než letadlo, dobrá změna,“ řekl na Radiožurnálu obránce Philadelphie Radko Gudas ještě předtím, než za ním krátce před desátou hodinou dopoledne zaklaply dveře vagónu.

Na páté nástupiště hokejisty přišli vyprovodit novináři i fanoušci. Přímo z Prahy jich odjelo dvanáct, další se připojili po cestě, třeba hlavní trenér Miloš Říha nastoupil v Pardubicích. Taktika se ale ve vlaku neprobírala, v plánu byly filmy, hudba a spánek.

„Něco v hlavě máme, ale musíme počkat, až v Pardubicích nastoupí hlavní trenér, ale taktika do vlaku nepatří. Příprava tréninku bude až v kabině. Mám knížku a noviny. Bude dobrá atmosféra a rychle nám to uteče,“ plánoval Říhův asistent Robert Reichel.

Na první pohled obyč linkáč do Budapešti má pět minut zpoždění, @narodnitym jede na mistrovství světa!

Návrat prosím 27. května pic.twitter.com/G2Vkpu02sl — Vojtěch Man (@VojtechMan) May 7, 2019

Trénink hned po příjezdu

Ještě v úterý odpoledne národní tým čeká první trénink. Času moc nezbývá, první ostrý zápas mistrovství čeká národní tým už v pátek. „Možná to i pomůže trošku se zapotit a rozjet nohy. Jsem na to zvyklý,“ těšil se první trénink útočník finské Jyväskyly David Tomášek.

Na úvod turnaje Čechy čeká jeden z nejtěžších soupeřů – obhájci titulu ze Švédska. Tým s osmnácti hráči z NHL ale v brněnské přípravě dostal tři góly.

„V Brně to byla příprava, ta už je za námi, teď před sebou máme úplně nový zápas,“ tuší Jakub Vrána. „Bude to trošku vyhrocenější. Tým už ale mají víceméně stejný a kvalita bude veliká, hned na začátek vyhrát by vůbec nebylo špatné,“ usmál se David Tomášek.

Zápas se Švédskem má úvodní buly naplánované na pátečních 20.15. Radiožurnál ho nabídne v přímém přenosu i na speciální stanici Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz chystá online přenos.