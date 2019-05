Italové se dočkali prvního gólu na šampionátu, i s Nory ale vysoko padli. Kanada deklasovala Němce

Kanadští hokejisté deklasovali v pátém zápase na mistrovství světa v Košicích Německo 8:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále, ve kterém nebude chybět ani jejich soupeř. Oba týmy mají v tabulce skupiny A na kontě 12 bodů. Hattrickem se na výhře Kanady podílel útočník Mark Stone. Italům se poprvé na šampionátu podařilo vstřelit gól, s Norskem však opět vysoko prohráli. Seveřané je porazili 7:1. Bratislava/Košice 19:15 18. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marc Stone (uprostřed) slaví svůj další gól na mistrovství světa | Zdroj: Reuters

Němci sice na turnaji vyhráli všechny čtyři předešlé zápasy, proti Kanadě ale favority nebyli a o protivníkově síle se také rychle přesvědčili. Již po 79 sekundách byl vyloučen Daniel Nowak a Thomas Chabot přesilovku záhy využil, skóre otevřel v čase 2:01.

Niklase Treutleho, jenž dostal šanci v německé brance, ještě v první třetině překonal Marc Stone, který se poté stal ústřední postavou druhé části. V 27. minutě prokázal, proč je Kanada nejlepším týmem v početních výhodách na turnaji, a 71 sekund před koncem vrátil zámořským hráčům třígólový náskok a klid na hokejky.

Německo totiž dokázalo v 39. minutě snížit na 1:3, když využilo zaváhání rozhodčích, kteří soupeře chybně potrestali za příliš mnoho hráčů na ledě. Kanaďané ale na gól Yasina Ehlize dokázali zareagovat již po 48 sekundách.

V pohodě hrající favorit nakonec ve třetí části přidal další čtyři branky, když se prosadil i v oslabení. Dvakrát se mezi střelce zapsal Anthony Mantha, který se tak se sedmi góly dostal do čela tabulky střelců šampionátu. Němce ale vysoká prohra mrzet nemusela, jistotu postupu do čtvrtfinále jim dala již odpolední výhra USA nad Dánskem.

Itálie - Norsko 1:7

Italové se dočkali alespoň prvního gólu v turnaji. Přesto zůstávají nejhorším týmem s nulovým ziskem ze šesti odehraných utkání a skóre 1:45. Nováček má přesto ještě naději na záchranu mezi elitou. V posledním utkání se Italové utkají s Rakouskem, před nímž je sice ještě nedělní souboj s českými hokejisty, ale zatím ještě ani oni v Bratislavě nebodovali.

Favorizovaní Norové sice střelecky jasně ovládli úvodní dějství (14:6), do velkých možností je ale pozorně hrající Italové nepouštěli. Na konci 11. minuty se naopak dostal do sóla útočník Angelo Miceli a vypálil, ale Henrik Holm Seveřany podržel. V 16. minutě šli Norové do vedení, když ránu Erlenda Lesunda dokázal dokonale k tyčce tečovat Alexander Reichenberg.

I v průběhu druhého dějství měli Italové příležitosti k ukončení dlouhého gólového půstu. Ve 23. minutě vzal na sebe Tommaso Traversa zakončení přečíslení dvou na jednoho, ale Holm zůstal po jeho střele zápěstím neprůstřelný. Na druhé straně byl po polovině zápasu blízko druhému gólu Michael Haga, puk mu ale u prázdné branky utekl. Její strážce Andreas Bernard pak parádním zásahem vychytal norskou hvězdu Patricka Thoresena.

Třetí třetina rozhodla. Mathias Trettenes v jejím úvodu přidal druhý gól Norů, Miceli však odpověděl už za 16 vteřin a Italové mohli takřka po 448 minutách slavit gól mezi elitou.

Nebyl jim ale vůbec nic platný. O necelé dvě minuty později uklidnil Nory Haga, pak se prosadili ještě Tobias Lindström, Sondre Olden, Martin Röymark a Stefan Espeland.

Norové mají jistotu záchrany, Italy čeká přímý souboj o udržení na závěr skupiny proti Rakousku. Šanci mají i v případě, že by Rakušané nečekaně porazili český výběr.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Kanada - Německo 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 3. Chabot (Marchessault, Strome), 17. Stone (Severson, Nurse), 27. Stone (Strome, Marchessault), 39. Stone (Dubois), 44. Mantha, 45. Mantha (Turris), 46. S. Reinhart (Strome), 54. Cirelli (Joseph) - 39. Ehliz (Eisenschmid, Seidenberg). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Staňo (SR) - Kaderli (Švýc.), Leermakers (Niz.). Vyloučení: 6:4, navíc Hager (Něm.) 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6510.

Itálie - Norsko 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Branky a nahrávky: 43. Miceli (Helfer, S. Kostner) - 16. Reichenberg (Lesund, Martinsen), 42. Trettenes (M. Olimb, Valkvae Olsen), 44. Haga (Valkvae Olsen, Bonsaksen), 48. Lindström (Martinsen), 50. Olden (Holös, M. Olimb), 52. Röymark, 60. Espeland (Bull, Haga). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Tufts (USA) - McCrank (Kan.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 8872.