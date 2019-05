Voráček po nejhezčím dni: Tým ukázal sílu, od druhé třetiny jsme dominovali

Narození syna Matěje, návrat z Uherského Hradiště do Bratislavy a večer čtyři body při obratu proti Lotyšsku. Kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček za sebou má jeden z nejhezčích dní v životě, přestože spal jen tři hodiny. Bratislava 9:18 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček dal proti Lotyšsku dva góly, na další dva nahrál | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Bylo to hektické. Moc jsem toho nenaspal, asi jen tři hodiny, ale proběhlo to hladce. Teda z mého pohledu. Nevím, jak přítelkyně. Jsem rád, že všichni jsou zdraví a spokojení,“ řekl po zápase na Radiožurnálu čtyřbodový útočník a čerstvý otec Jakub Voráček.

Kouč Říha pomalejší start čekal. ‚Od druhé třetiny Lotyši neměli šanci,‘ řekl o obratu Číst článek

Měl jste po takovém dni nějakou další motivaci do zápasu?

Popravdě jsem toho od sebe moc neočekával, tohle jsem nezažil. Cestování a hektika byly příjemné, ale nevěděl jsem, co čekat. Lotyši dobře bruslí a jsou nepříjemní, dostali jsme dva rychlé góly, ale věřil jsem, že když se vydržíme hýbat, tak odpadnou, což se stalo. Od čtvrtého gólu jsme zápas kontrolovali.

Je to nejkrásnější den ve vašem životě?

Myslím, že asi jo.

V prvním třetině se sešly nešikovné fauly a ne úplně povedená oslabení. Je to varování do dalšího průběhu turnaje?

Stoprocentně. Dostali jsme dva góly v oslabení a hodně vyloučených bylo v útočném pásmu. Ale jsem rád, že i přesto, jak jsme zápas začali, jsme se uklidnili, zvedli jsme se a dominovali celou třetinu. Proto jsme zaslouženě dali čtyři góly.

Po prvním gólu jste něco křičel, co?

Ani nevím. Byl jsem hodně natěšený, pro nás to byl klíčový gól, poprvé nás dostal do vedení. Ve druhé třetině jsme měli hodně šancí, přesilovky byly dobré a pak dal Kuba Vrána na 4:2. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože to nebyl lehký zápas.

Ztratit s Lotyši by byla asi docela velká komplikace?

Nebylo by to příjemné. Na druhou stranu jsem věděl, že s pohybem, jaký jsme měli v první třetině, se do zápasu dostaneme. Tým ukázal velkou sílu.

Měl jste speciální motivaci dát gól zrovna v takový den?

Já těch gólů moc nedávám, tak jsem rád, že to tam padlo a pomohl jsem týmu k vítězství, je to pro nás důležité.

Po druhém gólu do prázdné brány jste si něco vyříkával s Lotyšským obráncem. O co šlo?Měl jsem prázdnou bránu a on tam šel zbytečně. Kdyby šel malinko víc doleva, mohl mě nepříjemně trefit do hlavy. Bylo to trošku zbytečné, ale to jsou emoce během zápasu, ty k tomu patří. Zápas měl grády.

Vzal jste si pro synka puk?

Nevzal. Byl jsem tak unavený… Asi jsem měl, ale jsem si jistý, že kluci maséři nějaký puk sebrali a odvezou ho domů.

Co vám říkal Petr Nedvěd při předávání ceny pro nejlepšího hráče zápasu?

Že mě bude muset vozit častěji.

