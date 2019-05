Kapitán Voráček: Největší zklamání kariéry. Padali jsme po držkách, žrali led

Mohl jste mít druhou medaili z Bratislavy, jak to prožíváte?

Je to asi největší zklamání kariéry. Bylo to tak blízko, z mého pohledu to byl nejlepší zápas mistrovství, šancí bylo strašně moc. V prodloužení jsme padali po držkách, žrali jsme led, abychom góla dali, bohužel jsme prohráli na nájezdy.

České šance ztroskotaly na Vasilevském, bronz z mistrovství světa berou po nájezdech Rusové Číst článek

Ale tým ukázal obrovskou sílu, v první třetině jste dostali gól, ale okamžitě jste zareagovali. Nastartovalo vás to?

Medaili jsme strašně chtěli, vůle před zápasem byla strašně velká. Těžko se mi to hodnotí. Turnaj byl dobře sehraný a nikdy nechcete prohrát poslední zápas sezony. Snad jsme lidi hokejem bavili, bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Život jde dál, kariéra taky. Je to smutné, ale nedá se nic dělat.

Kdy se zápas zlomil na ruskou stranu? Bylo to jen o štěstí v nájezdech?

Štěstí… Kolikrát jsme na nájezdy vyhráli, udělal se díky tomu i titul, tak jsou zkrátka nastavená pravidla. Měli jsme dát gól v prodloužení.

Jak budete jako kapitán hodnotit tým, který dokráčel až ke čtvrtému místu?

Budu si to muset nechat projít hlavou. Je to obrovské zklamání. Ale myslím, že pro mladé kluky, kteří tu byli poprvé nebo podruhé, se ukázalo, že když tým drží při sobě a mentálně se připraví, jde hrát proti každému. Doufejme, že do budoucna budou jezdit rádi a budeme předvádět minimálně tak hezký hokej, jako jsme předváděli tady.

