Debutant i střelec. ‚Parádní výkon, ale byl to jen první zápas,‘ říká Jakub Vrána

První střídání, první gól. Mohlo to být lepší?

Nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale spadlo to ze mě hned po prvním střídání. Dát gól hodně pomůže sebevědomí a celý tým odvedl parádní výkon. Zasloužili jsme si vyhrát.

Češi na úvod mistrovství světa porazili obhájce titulu Švédy 5:2. Dva góly vstřelil debutant Vrána Číst článek

Od prvního zápasu se dá čekat opatrný hokej, ale nebylo to úplně naopak?

Zápas se vyvíjí. Občas vás soupeř tlačí, občas vy jeho. Bylo to celkem rychlé, ale bylo i hodně času. Bylo vidět, že když jsme si podrželi puk v útočném pásmu, otevírala se nám okna a mohli jsme střílet. V tomhle zápase to klaplo, musíme se připravit na další.

Švédové mají tým plný hráčů z NHL, je hlavní zpráva, že i jim jste dokázali dát pět gólů?

Je to jen první zápas, jen dobrý start. Máme před sebou další a musíme se připravit na Nory. Musíme se vyspat a připravit. Každý tým tady je dobrý a na každý se musíme připravit. Máme Nory a musíme je respektovat. Třeba nemají na papíře tolik hvězd jako Švédi, ale budou bojovat.

Kolik vás první zápas stál sil?

Hodně, na ledě necháváte všechno. Teď musíme regenerovat a rychle jít spát.

Jak padl váš první gól? Byla to povedená střela?

Kubalda (Dominik Kubalík) mě dobře viděl. Hrozně těžko se tu říká o puk, protože hala je hlasitá a těžko se slyšíme. Ale tady jsem si křiknul, viděl mě a já se snažil vystřelit co nejrychleji. Lundqvistovi to propadlo, někdy potřebujete štěstíčko.

Nástup byl neskutečný, bylo to cítit už v šatně?

Určitě. Fanoušci dělají hodně a víme, že koukají i lidi doma. Dává nám to hodně energie a do zápasů jdeme připravení. Hráli jsme na 11 útočníků a ještě jsme se točili ve čtvrté lajně, celý tým odvedl parádní výkon a vyhráli jsme zaslouženě.

Jaká byla atmosféra v hale?

Parádní. Lidi byli tak hlasití, že jsme se ani neslyšeli na ledě. Z toho si odvodíte, co se tam dělo.