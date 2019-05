Zakřiknutá hvězda. Finský teenager Kaapo Kakko na mistrovství světa vévodí střelcům

Jeho vrstevníci většinou studují střední školu a nemají úplně jasno o své budoucnosti. Finský hokejista Kaapo Kakko je v mnoha ohledech jiný, výjimečný - v osmnácti letech dává góly na světovém šampionátu, díky hattricku do sítě Slovenska jich má na svém kontě celkem pět a je nejlepším střelcem turnaje. Košice 11:40 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kaapo Kakko, po dvou zápasech nejlepší střelec turnaje | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Kaapův výkon byl fenomenální, dnes byl nezastavitelný. Dal pět gólů ve dvou zápasech, co víc si přát,“ chválil výkon své hvězdy trenér Jukka Jalonen po vítězství Finska nad Slovenskem a hattricku Kaapa Kakka.

Finové na tribunách košické haly slavili pivem – nápojem, který by svědomití zaměstnanci restaurací ještě před třemi měsíci nemohli Kaapovi Kakkovi prodat. Mladík narozený v polovině února 2001 byl vyhlášen první hvězdou utkání.

V mixzóně s ním chtěl mluvit každý, jenže tiskový mluvčí finské reprezentace povolil rozhlasovým reportérům jen dvě otázky. Navíc vyplašený mladík vtipnými odpověďmi zatím bavit neumí a je potřebe spokojit se s frází o tom, jak krásné je vstřelit tři góly.

Ale jakmile dostane do ruky hokejku, a do jízdy puk, umí si pohrát i s o deset let staršími soupeři.

„Naopak, velmi rád vystupuje mezi lidmi, ale pravda, jistější je na ledě. Jednou mi popisoval, jak si užívá, když může být na ledě středem pozornosti, když se lidi radují po jeho gólu. I v tom je výjimečný, chuť zlepšovat se má větší, než kdokoli jiný. A že dal teď hattrick? Ne, fakt nejsem překvapený,“ říká Radiožurnálu finský novinář Jussi Petteri Passi.

Vycházejí hvězda si v osmnácti letech zvyká na slávu i mimo svůj domov. Už v příští sezoně dost možná zamíří do zámoří, kde má být jedním z hlavních favoritů nejbližšího draftu NHL. Předpovědi ho zatím tipují na druhou pozici a těšit se na něj tak pravděpodobně mohou New York Rangers.