Kanada, tým posledních sekund. ‚Nesmíme nic vypustit,‘ varují Češi před semifinále

Kdyby se puk odrazil na půl sekundy jinam, kanadští hokejisté už by byli na dovolené a na mistrovství světa by je nečekalo semifinále proti českému týmu. Ten si musí na soupeře dávat pozor do posledních sekund utkání. Bratislava 7:22 25. května 2019

„Hrají celých 60 minut a nevzdávají se do poslední vteřiny. Nemůžeme v posledních minutách vypustit, žádný souboj, žádné dobruslení. To pro nás bude největší souboj,“ varuje před kanadskou sílou v závěru zápasů na Radiožurnálu Radko Gudas.

Kromě předchozího čtvrtfinále se Švýcary rozhodli Kanaďané ve skupině proti Slovensku o tříbodovém zisku. I díky tomu vyhráli skupinu v Košicích.

„Amerika a Kanada, to jsou hráči, kteří se nevzdávají. Jde to vidět i při sezoně, že do poslední vteřiny není nic rozhodnuté. Tady to potvrdili. Dali gól v poslední vteřině a nakonec to vyhráli,“ říká útočník New York Rangers Filip Chytil o mentalitě nejen Kanaďanů ale i Američanů.

Tým USA po vypadnutí s Rusy působil, jako by skončil třeba 37. zápas základní části sezony NHL. Konec, tečka, odchod. A klidně znovu odvolají gólmana, i když dostanou gól do prázdné branky. I s takovým vědomím musí český tým nastoupit do semifinále.

„Hlavně se z toho nesesypat. I když se povede, nebo bude prohrávat o gól. Nesmíme se dívat na čas, jestli je do konce minuta, nebo deset vteřin,“ říká český gólman Patrik Bartošák. Nebo třeba ani ne sekunda do konce, o čemž se přesvědčili Švýcaři.

Češi jsou v semifinále světového šampionátu poprvé od Prahy 2015, kde vyhrála hvězdami nabitá Kanada. Ví to i český realizační tým, ale Kanaďané jsou i bez Crosbyho a Tavarese adeptem na medaili.

Na mistrovství na Slovensku je táhnou Anthony Mantha z Detroitu a Mark Stone z Vegas Golden Knights, oba dali už po sedmi gólech.

Semifinále Česko - Kanada začne v Bratislavě o hodinu dříve než dosavadní program večerních zápasů - už v 19 hodin a 15 minut. Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport nabídnou zápas v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz chystá textový online.

