Zapojí playstation, nakoupí colu i prodlužovačky. Finové mají v Košicích svoje ‚děvče pro všechno‘

Víte, co udělá během mistrovství světa finský hokejista, kterému na hotelovém pokoji neteče teplá voda? Ozve se Peteru Brüllovi, který je týmu k dispozici, aby odstranil problémy jakéhokoli typu. Zvládá to i díky tomu, že se za poslední roky dokonale naučil finsky. Košice 17:35 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finští hokejisté na mistrovství světa na Slovensku. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Finština je složitá v tom, že se žádnému jinému jazyku nepodobá, takže to trvá trochu déle,“ říká Peter Brüll o učení finštiny a hned suverénně překládá do ugrofinského jazyka větu od reportéra Radiožurnálu Sport.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O Finy se na šampionátu stará ‚děvče pro všechno‘. Mluví finsky, nakoupí colu a zapojí playstation

„Jsem týmu k dispozici 24 hodin denně. Když je cokoliv potřeba, obrátí se na mě. Jsem vlastně takový styčný důstojník,“ vysvětluje svoji práci Brüll.

„Děvče pro všechno“ - i tak by se to dalo nazvat. Peter Brüll v modré soupravě finského týmu se na chvíli uvelebí v gauči v hotelovém lobby v centru Košic, ale dlouho neposedí. Čeká ho totiž další úkol.

„Jdu na nákupy. Potřebují všechno možné, posledně to byly prodlužovačky. Nevím, co si potřebují v šatně zapojit,“ říká Brüll a vyráží do obchodu.

„Mám seznam. Je potřeba chodit do obchodu dost pravidelně, například kupovat hráčům colu. Oni jsou zvyklí ji dostávat od organizátorů, tady dostávají jen vodu. Není to problém, jen je třeba před každým zápasem doplňovat zásoby,“ vysvětluje Brüll.

Němci překvapili Finy a zkomplikovali jim cestu za vítězstvím ve skupině Číst článek

Finští hokejisté mají asi pořádnou žízeň, protože jejich „děvče pro všechno“ vyčistilo v košickém obchodě celý regál. Zůstala tam jediná půllitrová lahev.

„Nejsou to problémy, jen prostě věci na zařizování. Například domluvit stravu v hotelu, led, maséry,“ vyjmenovává věrný pomocník finských hokejistů.

„Na hotelových pokojích měli na začátku problémy s tím, že měli každý nějaký playstation a chtěli si to zapojit na televizi, ale nevěděli, že ty vstupy jsou zablokované a že když se to budou snažit zapojit, tak jim nepůjde televize ani playstation. Ale i to se už vyřešilo,“ usmívá se Peter Brüll, muž, který se tu dnes a denně přesvědčuje o tom, že hokejové hvězdy řeší i jiné problémy než špatně nabroušené brusle nebo slabou formu.