V Česku máme podle Mezinárodní hokejové federace IIHF 300 hokejových stadionů. V Kanadě, která má zhruba třikrát víc obyvatel než Česko, je jich 8600. Není tak divu, že je v Kanadě tolik výborných hokejistů a že tam mí bruslit každé malé dítě. Košice 21:33 21. května 2019

„Bydlel jsem v malém městě a lidé mohli volit, jestli chtějí park, nebo stadion. A vybrali si stadion. Děti můžou hrát hokej všude, každé malé město má aspoň jednu arénu,“ říká Frank Wagner, otec tří synů a jedné dcery.

Děti můžou hrát všude, vysvětluje kanadský dobrovolník, proč je v jeho zemi tolik hokejistů

I Frankova dcera hraje hokej a není v Kanadě žádnou výjimkou.

„Jsem typický hokejový rodič, takový ten taxikář. Deset let jsem nedělal nic jiného, než že jsem vozil děti po celé Kanadě na turnaje,“ říká Frank a dodává, že o tom, že budou Frankovy děti hrát hokej, nebylo sporu.

Frank je potomek německých emigrantů, kteří přišli do Kanady po válce. A od otce slyšel jednu zásadní radu.

„Jasně, jsem syn emigrantů. Když můj otec přišel do Kanady, neměl o hokeji ani ponětí, ale dostal dobrou radu: ‚Jestli se chceš stát Kanaďanem, začni hrát hokej.‘ Otec se to sice nenaučil, ale stal se vášnivým fanouškem Toronta Maple Leafs,“ vysvětluje Frank.

Frank je v košické hale jako dobrovolník, jinak pracuje v Německu a vzal si dovolenou.

„Milujeme turnaje, máme rádi náš tým, ale když jsem říkal asi deseti kamarádům, jestli by nejeli do Košic, devět z nich se zeptalo, kde to je,“ vysvětluje Frank, proč není na Slovensku víc kanadských fanoušků.

Frank Wagner není žádný zelenáč. Jako dobrovolník byl už na několika šampionátech. Dokonce si mohl vybrat, jestli bude v Bratislavě, nebo v Košicích. Kvůli jedné ženě a samozřejmě kvůli kanadskému týmu si vybral Košice.