Maskoti neodmyslitelně patří k mistrovství světa v hokeji. Připomeňte si ty z posledních deseti let

2019 – medvěd Macejko

Maskot MS 2019 Macejko | Zdroj: www.iihf.com

Maskotem letošního světového šampionátu na Slovensku je medvěd Macejko. Medvěd má na sobě kromě hokejové výstroje také bačovský opasek a pastýřský klobouk, které jsou pro Slovensko typické. Stejně jako jméno Macejko, které vybrali fanoušci v anketě na internetu. Druhou variantou bylo jméno Juro.

2018 – ošklivé kačátko Duckly

Ošklivé kačátku Duckly | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: Reuters

Inspirací pro výběr maskota na mistrovství světa v Dánsku byl zdejší spisovatel Hans Christian Adersen. Konkrétně jeho ošklivé kačátko, ze kterého se stane krásná labuť. A právě i kvůli této proměně se stalo maskotem zdejšího šampionátu. Jméno maskotovi vybrali lidé po celém světě prostřednictví internetu. Duckly vyhrál před názvy jako Hero, SlapDuck a Ugly Puckling.

2017 – Asterix a Obelix

Maskoti šampionátu Asterix a Obelix. | Foto: Reuters

Světový šampionát, který se uskutečnil ve Francii a v Německu měl za maskoty dvojici Galů Asterixe a Obelixe. Pořadatelé je vybrali, protože symbolizují neutuchající boj papírově slabšího soupeře, kterým jsou Galové, proti favorizovaným Římanům. Tato dvojice měla zároveň díky své popularitě pomoci k propagaci mistrovství nejen v obou pořadatelských zemích, ale také v zahraničí.

2016 – vesmírný pes Lajka

Maskot MS 2016 Lajka | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: Reuters

Maskotem pro světový šampionát v roce 2016 se stal vesmírný pes Lajka, konkrétně v Rusku oblíbené plemeno husky, oděný do hokejové výstroje v ruských národních barvách s hokejkou v tlapách. Návrh na tohoto maskota vzešel z veřejné soutěže. Zajímavostí je, že jeho autorka za něj získala 200 tisíc rublů (v přepočtu tehdy téměř 100 tisíc korun). Důvodem, proč vyhrál právě tento návrh, je historická významnost Lajky jakožto prvního živého tvora vyslaného člověkem do vesmíru.

2015 – Bob a Bobek

Mistrovství světa v hokeji: Česká republika - Německo. Maskoti šampionátu Bob a Bobek. | Foto: Český rozhlas

Večerníčková dvojice králíků z klobouku byla oblečená do červených dresů české hokejové reprezentace, kdy Bob měl na zádech číslo 20 a Bobek 15, dohromady tak králíci udávali rok konání světového šampionátu 2015. Záměrem Českého svazu ledního hokeje bylo vybrat takové maskoty, kteří by vypovídali něco o Česku, ale zároveň, aby byli blízcí zdejším obyvatelům. Z počátku uvažovali také o Krtečkovi, ale v jeho případě by nastaly komplikace s autorskými právy. Maskoty se tak stali právě Bob a Bobek, kteří se těšili velké divácké přízni. Zajímavostí je, že vůbec poprvé v historii měl světový šampionát dva maskoty najednou.

2014 – zubr Volat

Maskot turnaje Zubr propaguje šampionát na každém kroku | Foto: Petr Vavrouška

Zubr, jakožto jeden ze symbolů Běloruska, se stal maskotem pro mistrovství světa konané právě v této zemi v roce 2014. O jménu zubra hlasovali lidé v anketě na internetu a zvolili variantu Zubat, který ve staré slovanštině znamenal silný, či obrovitý.

2013 – rys Icy

Rys ICY - oficiální maskot mistrovství světa v hokeji 2013 ve Švédsku a Finsku | Foto: Robert Mikoláš

Maskotem hokejového mistrovství světa ve Švédsku a Finsku v roce 2013 se stal rys Icy, jehož jméno vybrala porota z více než tisíce návrhů, které poslali fanoušci obou týmů. Zajímavé je ztvárnění tohoto maskota. Dominantní barvou rysa je modrá, ovšem ruku má každou jinou. Icyho barevnost vznikla kombinací vlajek pořadatelských zemí, jejichž hlavní barvou je právě modrá. Pravou ruka, která symbolizuje Finsko, má ale bílou a levou -znázorňující Švédsko - žlutou.

2012 – Hockey Bird

Maskot mistrovství světa ve Finsku a Švédsku v roce 2013 inspirovaný oblíbenou hrou Angry Birds - Hockey Bird

Stejně jako v roce následujícím, tak i v roce 2012 se konal světový šampionát v ledním hokeji ve Švédsku a ve Finsku. Maskotem tohoto ročníku se stal tzv. Hockey Bird, jehož koncept vycházel z populární hry Angy Birds. Byl to tedy pták s hokejkou, helmou a pukem. Pořadatelé ho dle svého vyjádření nalezli na plavoucí kře v Baltském moři. Díky svým parametrům (185 centimetrů a 108 kilogramů) se hodil nejvíce na post levého obránce, miloval rockovou hudbu a krabí tyčinky, či oplatky s jahodovým džemem.

2011 – vlk Goooly

Vlk Goooly | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Šampionát v roce 2011 se konal, stejně jako ten letošní, na Slovensku. Maskotem tehdy byl šedo-bílý vlk ve slovenském národním dresu s vyceněnými zuby. Zajímavostí je, že původní návrh se fanouškům nelíbil, a tak organizátoři mistrovství přistoupili k jeho změně. Gooolymu se tak stal více barevným a přibyly mu, již zmíněné, vyceněné zuby. Název maskota vzešel z hlasování ze zaslaných návrhů, kterých bylo více než 14 500.

2010 – dinosaurus Urmel

Dinosaurus Urmel - maskot Mistrovství světa v hokeji v Německu 2010

Maskotem šampionátu v roce 2010 se stal dinosaurus Urmel s číslem deset na dresu. Měl znázorňovat dlouhou historii ledního hokeje a zároveň moderní pojetí mistrovství a hry jako takové. Námětem byl populární německý seriál Impyho ostrov. Ovšem dinosaurus nebyl vytvořen pouze pro tuto událost. Již dříve se totiž stal maskotem německého národního hokejového týmu.

2009 – kráva Cooly

Maskot Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku 2009 kráva Cooly

Kráva jakožto typické zvíře pro Švýcarsko se stala maskotem zdejšího mistrovství světa v roce 2009. Dostala jméno Cooly, na sebe hokejový dres pořádající země a do rukou hokejku, kterým odehrávala puk s vyobrazeným helvétským křížem. Tato kráva se stala po celé zemi velmi populární, což dokazuje, že byla zvolena maskotem i pro mistrovství Evropy v atletice v 2014, které se také konalo ve Švýcarsku.