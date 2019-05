Trenér reprezentace Říha: Bylo to chaotické a zblázněné. Švédové se nechali unést

„Začátek byl velmi dobrý. Bylo tam nasazení i bruslení. Byli jsme lepší a dali jsme gól. Mohli jsme dát druhý z parádně sehrané přesilovky. Bohužel do druhé třetiny jsme nastoupili nekoncentrovaní. Švédové nás dostali pod obrovský tlak, ale ke konci jsme začali hrát poctivý hokej a bravurně jsme to zvládli,“ pochválil na Radiožurnálu svůj tým trenér reprezentace Miloš Říha.

Porazili jste Švédy jejich vlastními zbraněmi? Rychlostí, tlakem do branky, aktivitou…

Už jsme je porazili na dvou turnajích, dívali jsme se na ně na tréninku a viděli jsme přípravné zápasy. Je to nesmírně silné mužstvo. Vynikající trenér jim bravurně postavil plán, ale nechali se v určitých fázích unést. Nechali se vyhecovat a nebyli tak trpěliví, jak Švédové vždycky jsou.

Dal vám něco, na co jste mohl navazovat, minulý zápas v Brně?

S příjezdem dalších hráčů jsme začali znovu. Některé jsme vyřadili a tým jako parta se zase budoval. Je to malinký krůček k tomu, aby byla parta zase silnější a kluci ještě víc věřili tomu, co dělají. Pokud to tak bude, půjdeme dál.

Jaká byla klíčová chvíle zápasu? Vyrovnání na 2:2?

Na stavu 1:2 měli Švédové obrovskou šanci na 1:3. Patrik Bartošák to chytil z prázdné brány.

Nemusel jste až trošku brzdit velkou aktivitu?

Ve druhé třetině jsme to museli uklidnit. Bylo to tak chaotické a zblázněné… Ale kluci chtěli, zápas byl nesmírně vyhecovaný. Jak oni měli krvavé oči, tak my je měli míň, ale taky.

Jak jste viděl atmosféru?

Trošku jsme to očekávali, ale lidi byli prostě nádherní. My jsme jim za to poděkovali, oni nám. Tak to má být?

Jak jste se cítil při trenérské výzvě Švédů na začátku třetí třetiny při gólu na 3:2?

Před šampionátem jsme se učili pravidla a když uběhne 40 vteřin, tak si to nesmějí vzít. A 40 vteřin uběhlo.