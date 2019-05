Ze sedmé ligy do reprezentace. Za Holýšov hraje hokej stálý člen národního týmu

Na zápas krajské soutěže Plzeňského kraje skupiny C mezi Holýšovem a Stříbrem se v kabině Holýšova sešlo hráčů přesně na tři pětky. Tentokrát dodrželi sraz 40 minut před zápasem. „Někdy se scházíme jak švábi na pivo,“ usmívá se na Radiožurnálu trenér Radek Špilar.

Na sedmé nejvyšší soutěži nechyběl ani zástupce hokejové reprezentace, do dresu se totiž oblékal i kustod národního týmu Zdeněk Šmíd. „Rozdávám tu radost. Na repre to vždycky odkoukám a pak to sem přenáším,“ snaží se udržet vážnou tvář. „Člověk sem jde, aby se vypotil. Parta je dobrá, s klukama je sranda. Trošku si vyčistím hlavu, přiznává.“

Před brankou Stříbra bylo v první třetině několik závarů, následně i zvratů. Do vedení šli stříberští hokejisté, ale Holýšov ve druhé třetině vývoj otočil. To vše před zraky sedmi fanoušků.

„Přivedl mě se manžel, jdeme fandit,“ vysvětluje jedna z manželek holýšovských hráčů s malým synem v plzeňské hale Na Košutce. Nejmladší fanoušek pochopitelně fandí Plzni. „A bílým,“ hlásí se nakonec i k Holýšovu.

Závěr zápasu vyšel lépe Stříbru, které nejdřív vyrovnalo 3:3 a po 60 minutách slavilo výhru 5:3.

„Neplnili jsme to, co jsme si řekli. Hodíme to za hlavu a za týden se hraje zase,“ nevyčítal svým hráčům chyby kouč Radek Špilar. A ví proč. „Ve chvíli, kdy trenér odchází ze šatny, začnou se házet fórky a je to dobrý,“ vědí hráči.

Střídačka Holýšova během zápasu | Foto: Vladislav Janouškovec