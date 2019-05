Oldřicha Válka strašili kulkou od kontrarozvědky. ‚Měl jsem strach,‘ vysvětluje, proč neodešel do NHL

Chtěli ho do NHL, ale on hrál za jihlavskou Duklu. Získal i titul mistra světa. Oldřich Válek se sice podíval s hokejem do Finska a Norska, nejlepší ligu světa ale nikdy neokusil. K nelegální emigraci nenašel odvahu, a tak většinu kariéry strávil v československé lize. Jihlava 9:26 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oldřich Válek (druhý zprava) při vstupu do Síně slávy | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Do NHL jsem se nedostal, protože jsem byl ve dvaceti letech zbabělý utéct. Tíhnul jsem k domovu. Na vojně nás strašili, že kdybychom utekli, tak se může stát, že přijede kontrarozvědka a může nám vpálit kulku do hlavy. Nabídek jsem měl hodně, ale měl jsem strach utéct,“ vzpomíná na Radiožurnálu hokejista Oldřich Válek.

Za Duklu hrál od roku 1982 a získal s ní čtyři tituly za sebou. Prošel i draftem NHL, kde si ho vybrala Minnesota, ale za hranice neodešel.

V revolučním roce 1989 hrál Válek za reprezentaci na mistrovství světa ve Švédsku. To ale bylo ještě zhruba půl roku před pádem komunismu.

„Do Stockholmu za mnou přijel pan doktor Schubert a ptal se mě, jak to s Minnesotou mám. Zjistil, že jsem na draftu asi 200. a zájem nemají. Ale že Quebec by byl rád, abych za ně nastoupil. Během mistrovství se vyřizovalo, jestli je, nebo není možnost. Ale Minnesota byla s Quebekem ve velké hádce a nechtěla mě pustit,“ vypráví.

Oldřich Válek si tak zahrál dvě sezony ve Finsku, pak i v Norsku, vrátil se na chvíli do Finska a pak ho vítali zpátky v Jihlavě. To už ale nebyl ve věku, kdy by o něj v zámoří stáli. V pětatřiceti si ještě odskočil na pár zápasů do francouzského Chamonix.

V Síni slávy

Teď je to necelý rok, co byl Oldřich Válek uveden do Síně slávy českého hokeje. A tak může po své kariéře bilancovat.

„Síň slávy je největší ocenění, které u nás může existovat. Mám smíšené pocity, protože uvedením do Síně slávy všechno končí, další ocenění už nedostanu. Je to obrovská čest, že mezi našimi velkými hokejisty můžu být,“ přemýšlel po uvedení.

K poctě Válek nepotřeboval ani jeden start v NHL. Po letech toho nelituje. „Měl jsem tu babičku, která mě vychovávala. I když je NHL největší lákadlo, nelituju, že jsem v Jihlavě zůstal. Svou roli hrál i strach. Byla očka, která si vás našla kdekoli na světě,“ vzpomíná Oldřich Válek na jeden z důvodů svojí neemigrace.