Nejvíc hratelný tým, hodnotí Kanaďany Pavelec. Reprezentace si musí dát pozor na vyloučení

„Nejsem nervózní. Tyhle stresy už mám za sebou. Proto jsem skončil, aby mě podobné stresy minuly, ale v zápase s Německem jsem docela nervózní byl,“ přiznal Ondřej Pavelec v rozhovoru pro Radiožurnál.

Kanada nepřivezla na turnaj největší hvězdy, třeba Crosbyho nebo McDavida. Jak silný je to tým?

Nejsou tak silní jako v Praze 2015, ale pořád tam mají silné hráče. Myslím, že je to pro nás nejvíc hratelný tým. Ve skupině se mi Kanada moc nelíbila a když do toho dáme to, co kluci umí, mohli bychom je porazit.

Na co si musejí dát Češi v zápase s Kanadou největší pozor?

Na vylučování. Hlavně nehrát ve čtyřech. Němci měli dobrou přesilovku a my jsme byli trpěliví a nefaulovali jsme. Kanada má výborné hráče v týmu a když budeme vylučovaní, budeme ve velkých problémech.

Ve čtvrtfinále proti Německu chytal Patrik Bartošák. Koho byste postavil v semifinále?

Myslím, že je to jednoznačné a ani trenéři neváhají. Nechal bych v brance Patrika Bartošáka, není důvod to měnit.

V zápase s Německem byl jen na tribuně útočník Jakub Vrána, bude podle vás dnes proti Kanadě hrát?

Zapeklitá otázka. Mám tip, že bude hrát, ale nejsem si jistý, protože vítězná sestava se většinou nemění. Trenér vysvětloval, z jakých důvodů nehrál čtvrtfinále. Ale v Americe hraje, je zvyklý hrát proti Kanaďanům, tak si myslím, že nastoupí.

Jaký výsledek tipujete?

Minule jsem se trefil do přesného výsledku! Teď tipuju 3:2 v prodloužení.

Semifinále Česko - Kanada začne v Bratislavě o hodinu dříve než dosavadní program večerních zápasů - už v 19 hodin a 15 minut. Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport nabídnou zápas v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz chystá textový online.