Neskutečné štěstí, přítelkyně byla úžasná, září Bartošák po rychlé cestě k porodu

Vychytané vítězství nad Švédy, krátký spánek a nedlouho po půlnoci zpráva o tom, že bude za pár hodin otcem. Brankář hokejové reprezentace Patrik Bartošák jel z Bratislavy rychle na otočku od Ostravy, ale ve večerním zápase už byl znovu s týmem. Bratislava 11:30 12. května 2019

„Najednou o půl druhé v noci telefonát, že praskla voda. Cesta do Ostravy, tam se člověk přerušovaně vyspí hodinu a půl. Bylo to náročné, ale za nic na světě bych to neměnil. Je to neskutečné štěstí. To zná asi každý rodič,“ řekl novinářům po zápase s Norskem unavený Patrik Bartošák.

Reprezentační gólman za sebou měl cestu na otočku do Ostravy, kde se mu v neděli v půl desáté ráno narodil první syn.

„Přítelkyně dostala obrovskou pochvalu. Dalo jí to zabrat, ale byla naprosto úžasná. Jsem jí obrovsky vděčný,“ hledal slova čerstvý otec.

V noci po zápase do Ostravy a v neděli odpoledne zpátky ho vezl kustod Filip Ondráček, který během porodu stihl pár hodin spánku u Bartošáka v bytě. Ve večerním zápase proti Norsku už byl gólman zase s týmem. Ve hře byla i možnost, že nastoupí, ale výhru nad Nory nakonec odchytal Šimon Hrubec.

„Sledoval jsem hru, ale pro mě je to ohromný nával emocí a štěstí. Jsem na MS, to si člověk strašně užívá, ale myšlenky na malého proběhly,“ přiznal Bartošák. „Klobouk dolů před tím, jak jsme odehráli dva zápasy. Zatím si to sedlo a pokud budeme takhle pokračovat dál, máme reálnou šanci na úspěch.“

Další zápas čeká svěřence Miloše Říhy v pondělí proti Rusům. V neděli má český tým volno, připojí se k němu třetí brankář – z Colorada dorazí Pavel Francouz.

„Nemění to vůbec nic. Každý tým tady má tři gólmany a necháme na trenérech, jak to zamíchá brankovištěm. To není naše starost. Naše starost je přijít na trénink a zápas stoprocentně připraveni. Nečekali jsme, že tu budeme celý turnaj ve dvou,“ vysvětlil.

Pondělní zápas s Ruskem odvysílá Český rozhlas na Radiožurnálu i speciální digitální stanici Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz chystá online přenos. Zápas začíná v ve čtvrt na pět odpoledne.

