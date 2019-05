Vstup do mistrovství je těžký, hráči nesmí na nic čekat. Dnes už mi hraní nechybí, říká Patrik Eliáš

Úvodní zápasy na hokejovém mistrovství světa mohou předznamenávat budoucí problémy. Ten letošní ale čeští hokejisté proti Švédům zvládli. O tom, jak český tým hraje a jak se hrálo v NHL, promluvil bývalý hokejista a expert Radiožurnálu Sport Patrik Eliáš. Bratislava 18:54 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hokejista Patrik Eliáš (vlevo) v airstreamu Radiožurnálu Sport | Zdroj: Český rozhlas

„Vstup je nesmírně těžký. Hráči nemůžou na nic čekat, ba naopak, musejí být na sto procent připraveni, a to se jim povedlo. Druhý zápas s papírově slabším soupeřem může být těžký na psychiku.“ řekl host airstreamu Radiožurnálu Sport Patrik Eliáš, který dnes sbírá zkušenosti i jako trenér.

Druhý nejproduktivnější Čech v NHL si atmosféru pátečního zápasu užil, líbila se mu zejména obětavost našeho týmu. „Zkušenější hráči mohou hokejové nováčky poučit,“ dodává.

I když má Eliáš americké občanství, více doma se cítí v Česku. „V USA jsem prožil 22 let života, ale rodinu mám v Třebíči a čím jsem starší, tím si toho víc vážím,“ říká. Do Spojených států se vrací třikrát za rok, hlavně kvůli dcerám, které mají vřelý vztah k americkému životnímu stylu. Česko je ale podle Eliáše lepší svým zázemím.

Z Třebíče do New Jersey

Hraní hokeje prý nijak nepostrádá. „Nehrál jsem už přes rok a nechybí mi to. V rámci trenérství mě to baví, ale raději si udělám čas na jiné sporty,“ říká hokejista, který v NHL v letech 1995-2016 působil v americkém klubu New Jersey Devils.

S tímto týmem, kde strávil celou svou kariéru v nejlepší hokejové lize světa, je dodnes v kontaktu jak s hráči, tak s trenéry.

„Sleduji systémy evropského a kanadského hokeje, co to obnáší být trenérem NHL a jak se takový tým vede. Byla to obrovská zkušenost, která mě posunula dál. Pochopíte maličkosti, jaké dělají jednotliví trenéři,“ popisuje svou spolupráci s New Jersey.

„Trenér John Hynes chce slyšet názory všech lidí, získává informace a posouvá ho to dál. Na společném setkání jsem řekl, že bych měl zájem s týmem spolupracovat. Uvidíme, jaká přijde pracovní nabídka,“ dodává.

„Měl jsem možnost hrát s těmi nejlepšími hráči NHL. Učil jsem se od nich a i to mě dostalo na nějakou úroveň.“ Patrik Eliáš

Jeho osobně by nejvíce lákala pozice asistenta trenéra. „U nás se to povedlo jen (Ivanu) Hlinkovi a (Slavomíru) Lenerovi. Kdyby z toho vznikla ambice být hlavní trenér, tak se k ní teprve dopracuji – a nebo taky ne,“ přiznává Eliáš.

V mladí hrál nejprve fotbal, ale později inklinoval k hokeji a odešel z rodné Třebíče do Kladna. „Bylo to rozhodnutí mých rodičů. Pamatuji si, že jsme měli v hledáčku tři týmy, kam jít na talentovky – Kometu Brno, Duklu Jihlava a Kladno.“

Současný návrat kladenského klubu do extraligy je pro něj radostnou zprávou – zvláště proto, že si to hokejový tým zaslouží. „Návratem jsem mile překvapen, je to hokejové město se skvělou historii a skvělými hráči,“ myslí si Eliáš.