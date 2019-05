Určitě teď nebudeme machrovat, že jsme někoho rozsekali, krotí tým po vysokých výhrách Francouz

Čeští hokejisté v posledních dvou zápasech na mistrovství světa rozstříleli papírově slabší soupeře 8:0. Jak v pátek s Itálií, tak v neděli s Rakouskem stál v české bráně Pavel Francouz, který tak na letošním šampionátu za svá záda zatím nepropustil ani jednu střelu. Rozhovor Bratislava 20:15 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Francouz si proti Rakušanům příliš nezachytal, několik dobrých zákroků přesto předvedl | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Jste nejúspěšnější brankář světového šampionátu, máte 100% úspěšnost. Dají se ale tato čísla po zápasech s outsidery vůbec brát jako relevantní?

Dívá se na to samozřejmě hezky, na druhou stranu to ale nepřeceňuji. Samozřejmě chápu, s jakými soupeři to bylo. Navíc po jakém našem výkonu.

Stěžejní je, že jsme k těm zápasům přistoupili výborně, nic jsme jim nedarovali a sehráli jsme to perfektně. Velký dík týmu, jak k tomu přistoupil, že jsme jim v podstatě nedali šanci.

Zápas s Rakouskem byl hodně zajímavý, takový netradiční. V první třetině se vylučovalo na vaší straně, v té druhé zase na rakouské. Pro gólmana jistě velmi zvláštní zápas.

Trochu to vypadalo jako trénink speciálních týmů. Jednu chvíli jsme hráli pořád oslabení a jednu chvíli zase pořád přesilovku. Bylo to nepříjemné, ale ty fauly asi byly.

Neházel bych to nějakým způsobem na rozhodčí, ale je určitě fajn, že jsme se na jejich přesilovku připravovali. Oslabení jsme sehráli výborně, byly tam zblokované střely v předbrankovém prostoru. I když kluci věděli, že to byl slabší soupeř, tak do střel chodili, což ukazuje jejich obrovský charakter.

Ve dvou posledních zápasech, ve kterých jste získali šest bodů se skóre 16:0, jste se připravovali na velmi důležitý souboj se Švýcarskem. Byly tyto dva zápasy dobrým tréninkem na vyvrcholení šampionátu?

Záleží, jak si to nastavíme v hlavě. Všichni se snažíme držet při zemi, máme společný cíl. Určitě teď nebudeme chodit s rameny a machrovat, že jsme někoho s takovým skóre rozsekali. Bereme to tak, jak to je. Jsme rádi, že máme šest bodů z posledních dvou zápasů. Teď na všechno zapomeneme a budeme se chystat na Švýcary.