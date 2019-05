Za dva kilometry 800 korun. Bratislava bojuje při mistrovství s nepoctivými taxikáři, férovým dá nálepku

Cesty fanoušků po zápase vedou často do hospody. Mistrovství však slibuje výdělky nejen pro hospodské, důležitou roli hrají i taxikáři. Právě na ně ale chodí na bratislavský magistrát v posledních dnech stížnosti kvůli nepřiměřeně vysokým cenám. Bratislava 12:42 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nálepka pro taxikáře, kteří se zavázali k dodržování etického kodexu | Foto: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

„Byl to náhodný výběr v deštivém počasí po hokejovém zápase, na železniční stanici v Petržalce. Chtěl jsem se nechat odvést na sídliště Slunečnice. Celková vzdálenost byla asi pět kilometrů,“ popisuje Radiožurnálu Sport svou cestu taxíkem Bratislavan Rudolf Hajto.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bratislavský magistrát řeší problémy s předraženými taxikáři, kteří si během hokejového mistrovství účtují za své služby vyšší ceny než obvykle. Poslechněte si celý příspěvek Pavlíny Nečáskové

Pracuje v centru města a taxík využívá poměrně často. Přiznává se, že nepředpokládal, že vyšší sazby budou taxikáři chtít i po místních.

„Viděl jsem, že cena za kilometr 1,30 (eur – pozn. red.), na taxametru ale začaly čísla přibývat podezřele rychle. Zeptal jsem se, čím to je. Nezdálo se mi, že za pětikilometrovou jízdu chce deset eur. Vyndal jsem si kalkulačku, vypočítal 5,6 × 1,30, což vyšlo 7,30,“ vyjmenovává Hajto.

Taxikáři zaplatil necelých osm eur, i když účtenku má vystavenou na deset. Takové stížnosti řeší bratislavský magistrát čím dál častěji.

Cesta z vlakové stanice Bratislava-Petržalka na sídliště Slunečnice.

Naposledy přišla stížnost, že si taxikář řekl za cestu z hlavního nádraží do centra města 30 eur, v přepočtu necelých 800 korun. Do centra z nádraží je to zhruba dva kilometry. Magistrát proti tomu ale jasnou zbraň nemá.

Trasa z hlavního nádraží do historického centra Bratislavy.

„Taxík, který stojí na ulici, je dražší. Je potřeba si zavolat a zjistit, kolik je běžná cena. Město připravilo nálepky pro taxikáře, kteří podepíší etický kodex chování,“ říká náměstek primátora Juraj Kačer, kterého do komunálních voleb v loňském roce nominovala pravicová koalice.

Nejlepší je reagovat pouze na auta, která mají nálepku od bratislavského magistrátu. Jejich řidiči totiž přislíbili, že svou sazbu dramaticky nezvýší. Anebo jezdit městskou hromadnou dopravou, zní jedno z doporučení. Kdo má vstupenku na hokej, s ní totiž v den zápasu jezdí zcela zdarma.