Přípravy vrcholí. Rusové si na mistrovství světa přivezou 15 tun materiálu, Lotyši chtějí zrcadla

„Přípravy na halách vrcholí, organizační výbor pracuje na 200 procent. Momentálně se dokončují dočasné stavby, třeba mediální centrum, VIP prostory, komentátorské tribuny a tak dále,“ popisuje Radiožurnálu za organizační výbor šampionátu Michaela Grendelová.

Nalaďte si hokej, ať děláte cokoliv. Na Radiožurnálu ho vysíláme živě Číst článek

V Bratislavě i Košicích se dokončuje infrastruktura tak, aby už v pondělí mohly jednotlivé týmy navážet materiál. A ani to nebude logisticky nic jednoduchého, obzvlášť třeba u ruské sborné.

„Ruská reprezentace se postará o rekord. Je to nejvíc materiálu, co kdy jaký tým dovezl na MS. Očekáváme, že přivezou asi 15 tun materiálu speciálním letadlem. Pak se to naloží do kamionu a vše se vyloží v Bratislavského hale,“ vysvětluje organizátorka.

Na vše budou mít organizátoři pouze jeden den. V úterý totiž už budou přijíždět samotní hráči. Právě s jejich ubytováním měli pořadatelé trochu více práce, aby splnili některé zvláštní požadavky jednotlivých výprav.

Tradičně největší požadavky měli Kanaďané a Rusové. „Rusové mají vybookovaný hotel pro sebe, jsou tam jako jediní a mají speciální požadavky ve stravování. Kanaďané už tradičně jezdí na šampionát i se svými rodinami,“ přibližuje Grendelová.

S jedním ze speciálních požadavků přišli Lotyši. „Chtějí si zvětšit šatnu a dát si tam zrcadla, takže momentálně řešíme i instalaci zrcadel do lotyšské šanty,“ říká Michaela Grendelová.

Do toho se ještě dobudovávají zázemí a fanzóny pro fanoušky. Vstupenky stále ještě vyprodané nejsou. K dostání jsou už jen ty zápasy, ve kterých nehrají český ani slovenský týmu. „Prodej vstupenek je okolo 80 procent, ale zápasy českého a slovenského týmu už jsou skoro beznadějně vyprodané.“

První zápas odehraje česká reprezentace v pátek 10. května od 20 hodin a 15 minut proti Švédsku. Radiožurnál zápas nabídne v přímém přenosu na speciální sportovní stanici, server iRozhlas.cz chystá online přenos.