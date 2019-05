Dvanáct minut a 170 stupňů. Jak vznikají puky pro mistrovství světa?

„Strašně záleží na vstupním materiálu. Musí být namíchán v přesném poměru, z přesně připravených ingrediencí a musí mít přesnou gramáž,“ ukazuje jednatelka firmy v Kateřininích na Valašsku Kateřina Zubíčková na přepravky s černými kulatými hroudami.

Ve výrobní hale probíhá čilý pracovní ruch a je cítit i zápach tavící se gumy. Z přepravek se hroudy naskládají do forem – skoro to vypadá, jako by se chystalo pečení muffinů.

„Formy se dají do lisu a puky se lisují po dobu 12 minut při teplotě 170 stupňů. Po vylisování jsou velice horké,“ vysvětluje jednatelka. Po vyjmutí s nimi nejde hned hrát, mají „volánky“. Přetoky, které se musí odstranit.

S chybami na trénink

S dobrými puky se hrají zápasy. Na mistrovství ale zamíří i puky s drobnými vadami – uplatní se při tréninku.

Čerstvý puk na MS 2019 | Foto: Dan Mrázek | Zdroj: Český rozhlas

Puky se nechají asi den vychladit. Poté se přenesou k poměrně drobnému stroji – a jeden po druhém se po drážce do něj vloží. Puk sjede ke kolu uvnitř proskleného stroje, kde pomocí ořezových nožů získají svůj finální tvar.

Díky svým vlastnostem nezanechávají téměř žádné šmouhy na ledě a nerozbíjí plexisklo ani při 180kilometrové rychlosti. Aby puk vypadal reprezentativně, musí se ještě potisknout logem šampionátu. Než se ale pošle do tiskárny, musí se upravit.

„Logo přijde emailem z IIHF, ale bylo ve větším rozměru, než potřebujeme. Slova Slovakia, Košice a Bratislava byla v černé barvě, to jsme nemohli mít,“ říká grafik Josef Kutěj.

Jenže tiskárny v Kateřinicích mají drobný problém, nedokážou vytisknout čistě bílou barvu. „Přidává se tam jeden pixel modré. Oko to nepozná,“ usmívá se grafik.

„Je podmínka, aby potisk vydržel minimálně jednu třetinu. A puk se chová jinak v pokojové teplotě a na ledě. Vymyslet, aby potisk vydržel, nebylo jednoduché, pracovali jsme na tom půl roku. Ale výsledky jsou výborné,“ vysvětluje už v tiskárně Kateřina Zubíčková.

Na potisk jsou třeba dva stroje. Jeden obstarává UV potisk a puk zafixuje, aby na něm barva vydržela. To zajišťuje druhý stroj, kde se černé puky pomalu pokrývají logem světového šampionátu.

Na slovenské mistrovství z Kateřinic odchází přibližně pět tisíc puků. S polovinou se odehrají zápasy, s druhou polovinou budou hokejisté trénovat.