Česká hokejová reprezentace si finále mistrovství světa nezahraje. V semifinále prohráli Češi s Kanadou vysoko 1:5. Jedinou branku národního týmu dal v závěru Tomáš Zohorna. „Měli jsme hodně šancí. Bylo to pořád málo," hodnotil pro Radiožurnál Sport zápas nejstarší z bratrů Zohornů. Rozhovor Bratislava 22:39 25. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zohorna střílí jediný český gól. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jak budete hodnotit duel, ve kterém jste vyslali víc než čtyřicet střel na branku a prošla tam jen ta vaše?

Co na to říct. Prohrálo se na góly, jinak byl zápas vyrovnaný. Řekl bych, že jsme byli i lepší, ale dělali jsme obrovské chyby v obraně. Nechávali jsme volné hráče a ti nás potrestali do prázdné branky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dělali jsme obrovské chyby v obraně, říká jediný český semifinálový střelec Tomáš Zohorna

Na druhou stranu jsme měli hodně šancí. Nevím, bylo to pořád málo. Myslím, že jsme málo chodili do brány, bylo tam hodně střel, které brankář viděl. Je těžké otáčet zápas, když prohráváte 0:4 nebo 0:5, ale holt se to stalo. Zítra (v neděli - pozn. red.) hrajeme o třetí místo a dáme do toho všechno, protože tu medaili chceme.

Co zápas rozhodlo? Byl to druhý gól?

Začalo to prvním, pak druhý a třetí. Byly to góly z obrovské chyby, volní hráči a to rozhodovalo. My jsme do nich bušili, snažili jsme se dát gól a oni pak ujeli, my udělali chybu v obraně a oni to potrestali.

Máte v sobě dost sil, abyste se v boji o bronz poprali s hvězdným týmem Ruska a odvezli si z Bratislavy medaili?

Máme taky hvězdný tým, takže to bude vyrovnaný zápas. Je tu ještě šance udělat zítra medaili. Proto jsme sem přijeli, máme silný tým, super partu. Dnešní zápas nám sebral hodně sil, ale do zítra je ještě pár hodin, odpočineme si a připravíme. My tu medaili fakt chceme.

Těší vás alespoň to, že jste od roku 2012 prvním českým střelcem v semifinále mistrovství světa?

To je hezké, ale jsme tu jako tým a chceme medaili. Kdo dal nějaké góly, to nám je jedno. Od toho tu nejsme.