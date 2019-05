Hrubce gól z první střely nerozhodil. ‚Mám na to štěstí,‘ řekl po premiéře na mistrovství

Byl jedním z hlavních strůjců třineckého titulu v české extralize. Pak Šimona Hrubce trenéři národního týmu povolali na světový šampionát, překvapivě zapsali na soupisku a v utkání s Norskem, které Češi vyhráli 7:2, poprvé nastoupil k zápasu na mistrovství světa. Přitom pořád tak trochu nevěří, že v Bratislavě vůbec je. Bratislava 8:02 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Hrubec | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Objezdil jsem všechny turnaje před mistrovstvím, ale pak přijedete sem a říkáte si: ‚Vždyť tohle je mistrovství světa, na to jsem koukal každý rok v televizi‘,“ svěřil se pro Radiožurnál Šimon Hrubec.

Dvougólový střelec Frolík: Nepřijel jsem kvůli individuálním statistikám, tým ladí formu Číst článek

Nervózní ale před svou premiérou na ledě nebyl. Přiznává, že atmosféra šampionátu na něj dopadla víc v prvním duelu, kdy na střídačce kryl záda kolegovi Patriku Bartošákovi. Když nastoupil, už byl klidný a z klidu ho nevyvedlo ani to, že hned z první střely soupeře inkasoval.

„Na tohle mám štěstí, že když je takhle důležitý podnik, dostanu z první střely gól. Ale odmalička jsem byl učený, že i když dostanu z první střely gól, je to jedno. Musím chytat, jako bych jich deset chytil. Snažil jsem se chytit další, to už se povedlo a věřil jsem, že to bude dobré,“ vysvětluje.

Dobré to bylo, ale premiéra to pro Šimona Hrubce nebyla jednoduchá ani v dalším průběhu. Krátké časové úseky plné práce, střídali delší pasáže naprostého klidu.

„Je to pro gólmana strašně těžké. Je lepší být pod palbou třiceti čtyřiceti střel, než mít hluchá místa a najednou vytáhnout nějaký zákrok. Takové zápasy nejsou moc oblíbené, to vám řeknou všichni gólmani. Ještě míň oblíbené jsou ty, ve kterých se to tahá o gól. Takhle se dá říct, že to bylo v pohodě,“ pochvaloval si Šimon Hrubec.

Pokud se českému týmu bude na šampionátu dařit střelecky dál tak, jako v prvních dvou duelech, bude to v pohodě i dalším utkání, ve kterém změří v pondělí síly s Ruskem. V neděli má hokejová reprezentace volný den.