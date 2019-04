Mrázkova Carolina postoupila do play-off NHL, český brankář by si ale i tak mohl zachytat na šampionátu

Hokejisté Caroliny si po deseti letech zahrají play-off NHL. Do vyřazovacích bojů jim svými výkony pomohl i brankář Petr Mrázek. Ten by si ale i tak mohl zahrát na mistrovství světa v Bratislavě a Košicích. Trenér Miloš Říha a manažer Petr Nedvěd dávají měsíc před šampionátem dohromady tým. Znojmo 17:01 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář české hokejové reprezentace Petr Mrázek na archivním snímku | Zdroj: Reuters

Hokejový šampionát totiž začíná až 10. května, tedy v době, kdy bude v bojích o Stanley cup zhruba končit druhé kolo. A protože třeba Carolina, která do play-off postoupí ze sedmého místa tabulky Východní konference, nebude favoritem, mohl by se Petr Mrázek na šampionátu objevit.

„Mistrovství světa v Bratislavě je strašně lákavá záležitost, ale teď tím, že jsme postoupili do play-off, tak se soustředím na to a uvidíme, jak se to všechno po sezoně vyvine. Sedneme si s vedením, s lidmi, kteří mě zastupují, a určitě se pobavíme o tom, co a jak,“ nevylučuje svou účast na mistrovství světa Petr Mrázek.

Hlavní prioritou je ale teď Stanley cup. Naopak pro dvojici z Philadelphie útočníka Jakuba Voráčka a obránce Radka Gudase, kteří si letos o Stanley Cup určitě nezahrají, je prioritou světový šampionát, což potvrzuje i generální manažer reprezentace Petr Nedvěd...

„Už nám potvrdili, že chtějí reprezentovat. S klukama se chci vidět po jejich posledním zápase, chci tam s nimi dořešit nějaké detaily. Tím budeme mít určitě dva hráče, kteří na mistrovství pojedou,“ řekl Radiožurnálu Nedvěd během své inspekční cesty po Spojených státech.

Chytil, Zacha, Hronek nebo Zadina...

Momentálně může vyjednávat celkem s deseti hráči, kteří si play-off s jistotou nezahrají. Jsou to třeba útočníci Filip Chytil z New York Rangers, Pavel Zacha z New Jersey Devils nebo Martin Frk s Filipem Zadinou z Detroitu.

Z obránců by byl pro reprezentaci velkým přínosem Filip Hronek, který momentálně patří do první lajny Red Wings.

„V průměru má nějakých dvacet minut na zápas, takže jen doufám, že ho Detroit pustí a že bude moct za nároďák hrát,“ říká Petr Nedvěd.

Hronka, Frka a Zadinu by ale Detroit mohl poslat do nižší soutěže, kde by bojovali o Calder Cup. Nedvěd ve Spojených státech bude sledovat i české hokejisty ještě v prvním kole play-off.

Tam si zahrají třeba Davidové Pastrňák a Krejčí z Bostonu Bruins, Tomáš Hertl ze San José Sharks, Ondřej Palát z Tampy Bay nebo Jakub Vrána z Washingtonu. Boje o Stanley cup začnou 10. dubna.