Slováci budou na domácím šampionátu hrát v Košicích, fanoušci se skládají na hotel pro nespokojeného Golonku

Některým legendám slovenského hokeje se nelíbí, že slovenští hokejisté neodehrají své zápasy na domácím mistrovství světa v příštím roce v Bratislavě, ale v Košicích. Slováci tak vyšli vstříc hlavně českým a rakouským fanouškům, jejichž týmy se naopak ve slovenském hlavním městě představí a oba tábory to tak budou mít do Bratislavy blízko. Košice 17:30 25. května 2018

Přesun slovenské reprezentace do košické skupiny kritizoval třeba Jozef Golonka. Jedna z největších legend slovenského hokeje se obává, aby do Košic, kam je to z Bratislavy a jejího okolí 400 kilometrů, dorazilo dost fanoušků.

„Nedovedu si představit, že by česká reprezentace hrála mistrovství světa v Plzni nebo v Liberci a ne v Praze. To není nic lokálpatriotického, ale myslím si, že do Košic je to už trochu daleko. A dálnice nejsou hotové, tak nevím, kdo by čtyři až pět hodin jel do Košic na hokej. Bojím se o to, abychom neztratili fanoušky,“ řekl Golonka Rozhlasu a televizi Slovenska.

Zúčastní se?

„Nevím, kdo by mi zaplatil cestu, takže asi těžko. Sice mám zdarma vlak, ale myslím, že tolik prostředků nemá nikdo z naší generace, aby si mohl v Košicích zaplatit hotel a všechno ostatní, co k tomu náleží,“ postěžoval si Golonka.

Na Golonkovu kritiku zareagovali východoslovenští fanoušci. Na facebooku založili skupinu s názvem „Hľadá sa ubytko v Košiciach pre Jožka Golonku ", ve které se legendárnímu útočníkovi skládají na ubytování v Košicích během zápasů Slovenska na mistrovství světa.

Fanoušci a zakladatelé ve skupině píšou, že je Golonkovo vyjádření zklamalo. A to v tom smyslu, že se Slovensko stále dělí na Bratislavu a zbytek země. Rozhodli se ale, že tuhle příležitost využijí.

Protože Jozef Golonka mohl podle účastníků sbírky svoje vyjádření pronést z recese, tak se oni rovněž z recese rozhodli, že mu v těžké situaci pomůžou a ukážou, že na východě Slovenska jsou lidé pohostinní, že tam mají kvalitní hospody, chlebíčky s pravým máslem a velmi krásná děvčata.

Fanoušci slibují, že ubytovaní a odvoz skutečně seženou. A možná prý zbyde i na ty chlebíčky, vínko a jiné košické speciality. Legenda slovenského hokeje se k této velkorysé nabídce zatím nevyjádřila.