Kanaďan porazil Američany. ‚Nepodléhám pocitu, že je něco v pohodě,‘ říká kouč Slováků Ramsey

Když se vyhrává, sláva trenérů jde stranou. Zato prohry musí vysvětlovat především oni - šéfové střídačky. Kanadský kouč slovenského týmu Craig Ramsey už sice coby trenér vyhrál i Stanley Cup, ale neví, jestli za konce května bude na Slovensku za hrdinu nebo za padoucha. Košice 12:20 11. května 2019

Slováci chtějí úspěch, který by pro ně bylo aspoň čtvrtfinále. Tým je pod tlakem, který ale podle svého prvního vystoupení zvládl. Reprezentanti pořádající země porazili Američany 4:1.

„Tlak cítím v každém zápase, je to hodně složité, každý čeká úspěch a my chceme být taky dobří. Ale jediné, co pro to mohou udělat, je být tak dobří, jak to jde. A já? Nemůžu na svém koučování vymýšlet nic převratného, musím zůstat svůj,“ řekl Radiožurnálu trenér Slovenska Craig Ramsey.

Vítězství nad favority na medaili před zaplněnou halou v Košicích byl pro slovenského hokejisty zážitek. Stejně jako hrát na MS pod kanadským trenérem. „Bylo to výborné. Ukázal, že je to pan trenér. Řekl nám, co máme dělat, a vyšlo to. Z jeho strany úžasné,“ těšilo střelce vítězného gólu Erika Černáka.

Kanaďan ve slovenských barvách zůstal i v těch nejvypjatějších chvílích v klidu, aspoň navenek. Pokud byl nervózní, na hráče to rozhodně nepřenášel.

Má nějakou metodu v boji se stresem a tlakem? „Nemám. Jen mám za sebou hromadu zápasů jako kouč i hráč. A neříkám si, že je něco v pohodě. Ne není. Tomuhle pocitu nemůžete podlehnout,“ varuje.

„Nejhorší je, že my jako trenéři můžeme tým jen připravit, pak už je to především na hráčích. My můžeme jen říct: ‚Jdeme na ně, přejedeme je,“ vysvětluje Craig Ramsey.

A „přejet je“ se Slovákům v prvním zápase proti USA povedlo skvěle. A tak akcie třetího zahraničního trenéra na slovenské střídačce stoupají. Potvrdit výborný vstup do šampionátu mohou už v sobotu večer proti Finsku.