Během komerčních přestávek zametají a hrabou sníh. Šampionát by se bez uklízečů na ledě neobešel

Práci hokejové rolby sice nezastanou, přestože jich je deset, ale také se podílejí na tom, že je led v košické Steel Aréně zase o něco čistší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jejich prací je zametat, hrabat, a to v co nejrychlejším čase vymezeném komerční přestávkou. S uklízecí četou na hokejovém šampionátu natáčel reportér Radiožurnálu David Nyč

V rohu kluziště se otevírají vrátka a na led vjíždí skupinka mladíků v černých soupravách. Všichni mají v rukou nějaký nástroj... hrablo, lopatu nebo káď, kterými odklízejí přebytečný sníh.

„Máme čtyři různé pozice. Jedna se zabývá jednou brankou, druhá druhou brankou, následně okolo trestných lavic a střídaček,“ říká Radiožurnálu Sport Pavol, který v ruce drží jakési hrablo.

„Je to něco mezi lopatou a škrabkou, nebo jak to mám nazvat. Všestranný nástroj,“ dodává. S oběma pracovními pomůckami si rozumí dobře, s hokejkou by ale logicky pracoval daleko raději než s lopatou.

Dát gól na světovém šampionátu je rozhodně těžší než shrabat sníh z ledu, ale pozor, i v této uklízecí četě platí jistá pravidla. Kdo se v této roli chce zúčastnit mistrovství, musí projít kurzem.

„Měli jsme tu pána z Finska, jmenoval se Manu. Měli jsme s ním dvoudenní školení, na kterém nás vše dopodrobna naučil, všichni všechno víme a každý chlapec je tak schopný zastat jakoukoliv funkci.“

Takže musí být mimo jiné dobře sehraná parta: „Vždycky před zápasem se dohodneme, kdo co dělá a potom to klape,“ dodává Pavol, jeden ze členů úklidové čety na světovém šampionátu.