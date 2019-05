Fischer o USA: Zajímavě postavený tým s ofenzivní silou. Favorité turnaje jsou ale Rusové

Dva týmy s hráči z NHL proti sobě na evropském kluzišti ve čtvrtfinále mistrovství světa. Tak to bude vypadat po čtvrté hodině v Bratislavě, kdy proti sobě nastoupí Rusko a Spojené státy. Na světovém šampionátu se v hale pohybuje muž, který má mikinu s logem Detroitu, jmenuje se Jiří Fischer, vyhledává talenty a rozhodně má co říct. Bratislava 14:27 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dylan Larkin (vlevo) oslavuje s Jamesem van Riemsdykem | Zdroj: Reuters

„Mají zajímavě postavený tým s dominantní ofenzivní silou. Kane byl minulý rok nejlepší hráč turnaje, zase je kapitán, zase přijel, chce vyhrát další medaili,“ říká na Radiožurnálu Sport Jiří Fischer.

Patrik Kane loni pomohl vyřadit ve čtvrtfinále český tým, Američané si došli pro bronz a Kane také vyhrál kanadské bodování turnaje. Letos mají Spojené státy i další hráče, na které se mohou spolehnout, říká Fischer.

„Lajny mají postavené tak, že jsou silní i v centru. Na Jacku Hughesovi to nemusí stát, protože jsou před ním Jack Eichel a Dylan Larkin. Čtvrtým centrem je Luke Glendening, který shodou okolností v Detroitu hraje také bránící roli. Je to pes obranář, centr, který vyhrává buly a je v každém oslabení,“ říká Fischer.

„Zach Werenski dal trenérovi možnost přeskládat obranu a mít dalšího dominantního obránce. Ofenzivní síla Ameriky je beze sporu. Johnny Gaudreau byl trochu zraněný, ale uvidíme, jak to bude pokračovat,“ popisuje Fischer americký tým, který viděl během turnaje v Košicích.

Rusové favority turnaje

Teď už jsou jak Američani, tak Fischer v Bratislavě. Na čtvrtfinále, kde Kaneova parta vyzve dosud suverénní Rusko, které neztratilo zatím ani bod.

„Rusové byli do této chvíle dominantní, a to nejen kvůli ofenzivě, ale za prvních šest zápasů skupiny dostali jen tři góly. Hrají dobrý, zodpovědný hokej s tím, že mají ofenzivní zbraně, oba brankáři – ať už to byl Andrej Vasilevskij nebo Alexandar Georgiev – odvedli skvělou práci. Mluví se o nich jako o favoritech turnaje,“ říká Fischer.

V Detroitu, kde dřív hrál, se teď podílí na hokejovém rozvoji a třeba se mu někdo na mistrovství světa zalíbí. Bude k tomu mít dost možností. Ať už od 16.15, kdy nastoupí ke čtvrtfinále Rusko proti USA a Kanada proti Švýcarsku, tak večer od 20.15, kdy nastoupí Češi proti Němcům a Švédové proti Finům.

Server iROZHLAS.cz nabídne ze čtvrtfinálových zápasů Kanada - Švýcarsko a Česko - Německo online přenosy.