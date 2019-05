Obrat z 0:3 na 4:3. ‚Udržet se mezi elitou byl náš sen, je to výborné pro budoucnost,‘ radují se Britové

Hokejisté Velké Británie překvapili profesorsky hrající Francouze, se kterými prohrávali už 0:3, a po vítězství v prodloužení si zahrají mezi elitou i na příštím šampionátu. Britové odehráli přímý souboj o udržení stejně, jako své předchozí zápasy – v některých momentech sice možná trochu naivně, ale s chutí a bojovností. Košice 10:47 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Francouzi vedli po třech slepených gólech ve třetí třetině 3:0 a už tak vysoké předzápasové kurzy na úspěch Velké Británie se vyšplhaly do astronomických výšin, Britové si přesto věřili, zůstat pozitivní ale bylo podle gólmana Bena Bownse složité.

„Uvědomovali jsme si, že za Francouze herně nezaostáváme, ale přeci jen už to bylo 0:3. Náš tým ale ukázal charakter. Když jsme pak snížili na rozdíl dvou gólů, vrátila se nám sebedůvěra a začali jsme věřit, že to ještě zvládneme otočit. A prodloužení? Když se vám povede srovnat z 0:3 na 3:3, tak to už pak prostě musíte vyhrát,“ řekl po zápase Radiožurnálu brankář Britů.

O vítězný gól se postaral muž, který v první třetině nepochopitelně v samostatném nájezdu nahrával naslepo za sebe a promarnil tak Britům šanci jít do vedení. I proto měl Ben Davies z vítězství obrovskou radost. A z toho, co se dělo po zápase, si toho zas až tak moc nepamatuje.

„Helmy létaly všude, rukavice, hokejky. Užívali jsme si ten moment nejlépe, jak jsme dokázali, ještě to pořádně oslavíme. Jsem si jistý, že dneska večer nám trenéři uleví a ten dosud striktní režim přestane platit,“ usmíval se britský hrdina.

Ben Davies si ani nevzal puk, kterým rozhodl o britském udržení mezi hokejovou elitou, prý na to vůbec neměl myšlenky. To Robert Dowd, který svým gólem na 1:3 načal obrat, si už pár minut po zápase stihl vše protřídit a zpracovat.

„Je to velká věc. Myslím, že tomuhle týmu se povedlo něco, co před tím nikomu od nás desítky let. Udržet se mezi elitou byl náš sen a je to výborné pro naši budoucnost, pro děti, které se v Británii učí hrát hokej. Teď budou mít o to větší chuť, a to nakonec pomůže celému britskému hokeji,“ věří Dowd.

Tyto děti Britům příští rok na šampionátu ve Švýcarsku ještě nepomůžou, ale pokud se bude hokej ve Velké Británii dál zlepšovat, třeba i díky sympatickým výkonům britských týmů v Lize mistrů, kdo ví. Třeba právě tyto hokejové děti dorostou do doby, kdy bude Union Jack stabilní vlajkou mezi prapory účastnických zemí vrcholných hokejových událostí.