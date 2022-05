Každý ví, co má dělat. Jedině tak se dá vyhrát, říká specialista na oslabení Černoch

Čeští hokejisté nastoupí v 17.20 k semifinále mistrovství světa proti Kanadě. Spoléhat budou opět na umění Davidů Krejčího a Pastrňáka nebo Romana Červenky v ofenzivě. K úspěchu ale musí znovu předvést ideální výkon také obrana, a to včetně specialisty na oslabení Jiřího Čerrnocha, který prožívá nejdelší sezonu kariéry. Tampere 12:38 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Černoch během čtvrtfinále proti Německu. | Foto: Martin Meissner | Zdroj: ČTK / AP

„Nikdy jsem nehrál hokej takhle do konce května. Bude to taková odměna za píli a snahu,“ vyprávěl Jiří Černoch Radiožurnálu před závěrečnými duely šampionátu.

Během turnaje už zablokoval svým tělem desítky střel, a tak teď před semifinále už má tělo samou modřinu.

„Pár jich mám, ale není to nic hrozného. Modřiny mají všichni, patří to k tomu,“ usmívá se před soubojem s Kanadou Jiří Černoch, který s dalšími defenzivními hráči Jiřím Smejkalem, Jakubem Flekem, Davidem Kämpfem a všemi obránci plní důležitou roli při hře v oslabení. Odvádějí zatím výbornou práci, Češi díky nim patří mezi nejlepší a vědí to i ofenzivní hvězdy týmu.

„Je samozřejmě super, když ubráníme oslabení a pak přijdou kluci jako Pasta s Krejčou a pochválí vás. Nechci říct, že poděkují, ale vědí, že od téhle práce jsme tam my,“ řekl Černoch.

David Pastrňák, David Krejčí, Roman Červenka, ti všichni vyzdvihují práci spoluhráčů v sestavě a v rozhovorech chválí jmenovitě i Jiřího Černocha

„Je to krásné,“ říká Černoch a přiznává, že ho chvála od slavných spoluhráčů dostává do rozpaků. „Jsem rád, že jsem platný pro tým, i když třeba nedávám tolik gólů. Mám jiné věci, které dělám. Myslím, že to máme tak rozložené, že každý ví, co má dělat – kdo je tady od gólů, kdo je tady, aby bránil a dělal černou práci. A jedině tak se dá vyhrát,“ dodává.

„To se ani nedá popsat,“ odpovídá Černoch na otázku, jak velké lákadlo je hrát finále mistrovství světa. „Hrajete za celou zemi, je to asi největší zápas, co můžete hrát.“

A právě to se může karlovarskému útočníkovi Jiřímu Černochovi podařit. Stačí k tomu porazit v semifinále Kanadu. Celý zápas odvysílají od 17.20 živě Radiožurnál a digitální stanice Radiožurnál Sport. Na iROZHLAS.cz budeme vývoj utkání sledovat v online přenosu.