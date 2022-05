Finští fanoušci vyhlížejí po olympijském zlatu další úspěch na domácím mistrovství světa v hokeji. K tomu by se mohlo stát, že o zlaté medaile spolu budou hrát dva týmy vedené finskými trenéry. K tomu je ale ještě třeba splnit dvě podmínky – domácí Finové s Jukkou Jalonenem a Češi pod vedením Kariho Jalonena musí zvládnout své semifinálové zápasy. A právě trenér na české střídačce může cítit podporu z tribun třeba i od finských fanoušků. Tampere 10:44 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kari Jalonen na české střídačce. | Foto: Jussi Nukari | Zdroj: ČTK / AP

„Doufám v to... Myslím, že je to takhle – v Helsinkách, kde jsme hráli s Němci čtvrtfinále, byli fanoušci hodně slyšet. Bylo jich tam dost a cítil jsem, že stojí za naším týmem. Moje žena byla v hledišti a říkala to samé, podpora českého týmu byla cítit a to samé očekávám také v semifinále,“ říkal Radiožurnálu Kari Jalonen.

‚Byl by sen, kdyby Jaloneni byli ve finále.' Trenér Čechů má ve Finsku podporu domácích fanoušků

Nemusí nutně hrát Češi ani Finové a vzdělaní hokejoví fanoušci v hale si ho všimnou. Třeba ještě v základní skupině, když se šel Jalonen podívat na jiný zápas. Stoupl si za plexisklo, režisér přenosu si ho vybral, takže se záběr na něj objevil na velké obrazovce nad ledem. Fanoušci uctivě zatleskali.

„Takhle to řeknu, znají mě,“ usmál se Kari Jalonen a odešel za přípravami na semifinále proti Kanadě. A to chvíli poté, co ještě se svým jmenovcem a trenérem Finů Jukkou Jalonenem stihl rozebrat čtvrtfinále.

Do podobných rozborů se pouštějí i fanoušci. Třeba jako Fin Kalevi a jeho dlouholetý parťák Jiří z Ostravska.

„Byl by sen, kdyby Jaloneni byli ve finále. Náš Kari a finský Jukka. Finové mají velkou úctu ke Karimu Jalonenovi a byli by rádi, kdyby se český hokej pod finským trenérem zvedl,“ vysvětluje fanoušek Jiří, který mluví za sebe i za finského kamaráda.

A tak jméno Jalonen spojuje nejen české a finské fanoušky, ale i český národní tým v šatně.

„Teď nám třeba říkal, ať si za výhru dáme pivko,“ pochvaloval si útočník Tomáš Hertl.

„Vždycky nám před zápasem vypíše nějaké peníze za výhru, třeba když jsme hráli proti Finům. To zůstane v kabině a ani tu odměnu neprozradím,“ dodává Jiří Černoch.

Jestli bude Kari Jalonen zase dávat něco do týmové kasy, bude jasné v sobotu večer po zápase s Kanadou. Hrát se začne v 17.20. Radiožurnál a digitální Radiožurnál Sport budou utkání vysílat živě, na iROZHLAS.cz nabídneme online přenos. Finové pod vedením Jukky Jalonena zabojují o postup do finále proti USA už ve 13.20.