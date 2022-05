Je to obrovská facka, na Švédy jsme si věřili, říká Blümel. Hokejisté se ale chtějí z prohry ponaučit

„Na Švédy jsme si věřili, protože jsme je dvakrát porazili v přípravě, ale dostali jsme obrovskou facku. Jediné pozitivum je, že to bylo na začátku turnaje a máme spoustu času, se z toho ponaučit a hrát líp,“ říká Radiožurnálu se třemi góly dosud nejlepší střelec českého týmu na šampionátu Matěj Blümel.

A hned dává i návod na to, v čem se český tým musí pro další průběh mistrovství zlepšit: „Musíme se víc tlačit do brány, být silnější na puku a vytvořit si víc šancí. Za dvě třetiny jsme měli strašně málo střel a to prostě nejde.“

Jenže právě udržet se na puku je pro výběr trenéra Jalonena složitější než v přípravě. Herní systém, který finský kouč na hru národního týmu aplikuje, je založený hlavně na krátkých přihrávkách a to zatím na ledě haly v Tampere moc nejde. Stále totiž puk po nerovné ploše poskakuje, hůř se kontroluje, a z toho pramení i chyby.

„Musíme si z toho vzít ponaučení. Bylo tam pár skákavých puků a pár chyb. Není to o tom, že se klukům nechce. Máme dobrou partu a každý se snaží udělat maximum. Někdy ale puk skočí, což se bude stávat pořád, takže se z toho musíme ponaučit,“ upozorňuje David Krejčí, že se čeští hokejisté musí více soustředit na podmínky, které sebou nekvalitní led přináší.

Pro další průběh turnaje bude ale ještě jedna věc zásadní a to, jak rychle se dokážou čeští hokejisté s porážkou od Švédska vyrovnat v hlavách.

Dobrý návod nabízí obránce Jan Ščotka: „Člověk nemůže vyhrávat celou dobu. Ale nemáme se za co stydět, abych nás nehodnotil špatně. V hokeji to někdy nevyjde a my to musíme rychle hodit za hlavu.“

Času má národní tým relativně dost. Další zápas ho čeká v úterý, kdy nastoupí v 15.20 proti Rakousku.