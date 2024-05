O přestávce jsme si řekli, že ten zápas prostě vyhrajeme, řekl Červenka po vítězství nad Nory

Ze šesti střel na branku v první třetině Norové vykouzlili tři góly a Česko z vedení 1:0 rázem prohrávalo 1:3. Obrat během deseti minut ale domácí výběr v žádném případě nezlomil, ještě do konce třetiny povzbudil morálku Čechů druhým gólem kapitán Roman Červenka.

„Je to nepříjemné, ale už jsme ty situace zažili. Myslím, že ten gól na 3:2 byl docela důležitý, že jsme zůstali v zápase. A o přestávce jsme si řekli, že tenhle zápas prostě vyhrajeme,“ řekl po utkání dvougólový střelec.

Ještě v dozvuku divoké první třetiny se Češi museli v úvodu druhé části minutu bránit ve třech. Podle trenéra Radima Rulíka bylo zvládnuté dvojnásobné oslabení jedním z klíčových momentů.

„Tam kdyby odskočili, tak to už by bylo opravdu hodně špatné. Všechna oslabení jsme vlastně zvládli,“ chválil tým za zvládnutí těžkých chvil trenér národního týmu.

A pak mohl Rulíkův tým vyrazit směrem do útoku. Soupeře přestřílel 49:11, jen ve druhé třetině dokonce 21:1. Pramenily z toho šance i góly, přesto bylo až do poslední minuty o co hrát, a to hlavně díky obětavosti Norů.

„Hráli strašně houževnatě, padali do střel, blokovali, nebylo to nic jednoduchého. O to si myslím je cennější, že jsme se do toho zápasu vrátili a vlastně jsme to překlopili ve svůj prospěch,“ ocenil hru soupeře Rulík.

„Oni hráli hodně tvrdě, žrali ten puk doslova, hodně toho zblokovali. Naštěstí furt jsme dali šest gólů a vyhráli jsme,“ doplňuje Radima Rulíka Ondřej Kaše. Prostor pro zlepšení se nabízí v úspěšnosti proměňování šancí.

„Těch střel bylo strašně moc a byly to dobré střely, akorát to tam prostě nespadlo. Ale uvidíme, v příštím zápase to tam třeba může napadat,“ věří střelec vítězného gólu Matěj Stránský v lepší efektivitu v pondělním duelu se Švýcarskem.