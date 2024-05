Víme, že občas se zázraky mohou stát, říká rakouský útočník Schneider před utkáním s Českem

Hodně nevyzpytatelný soupeř dnes čeká české hokejisty na mistrovství světa v Praze - bude to Rakousko. To proti Kanadě dohnalo pětigólovou ztrátu a včera porazilo 3:2 Finy. A to gólem Baumgartnera v poslední sekundě, což museli rozhodčí překontrolovat na videu. Praha 8:39 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakušan Peter Schneider si podává ruku s Finem Mikaelem Granlundem po utkání základní skupiny na MS v hokeji 2024 | Zdroj: Profimedia

„Já jsem to hned věděl. Říkal jsem si, že když ten čas na kostce je stejný, jako čas ve hře, tak jsem věděl, že to je gól. Já si myslím, že jsme si konečně zasloužili výhru. V bráně jsme měli vynikajícího brankáře a na konci jsme měli trochu štěstí. I velké tým jsou trochu nervózní, když je zápas takhle těsný, může se stát cokoliv,“ řekl rakouský útočník Peter Schneider po historické výhře nad Finskem.

Po takovém emočním výbuchu by mohl být problém večer usnout, ale na to má svůj recept.

„Jasně dát si nějaký čaj nebo něco. Ne, každý má něco jiného. Já si vezmu takové brýle, které blokují bílé světlo. Musíme zkusit jít do postele a co nejvíce regenerovat,“ přiblížil plán na odpočinek před zápasem s českou reprezentací.

Schneider umí velmi dobře česky, a to nejen proto, že před třemi lety odehrál jednu sezonu za Kometu Brno. Už v roce 2007 totiž přišel do dorostu Českých Budějovic a pak působil i v mládeži Znojma, takže Česko má hodně rád.

„Mně se před měsícem narodila dcera. Chtěl jsem být doma, ale věděl jsem, že mistrovství světa v Praze nemůžu vynechat. Je to pro mě úžasný zážitek, vrátit se do Česka a zažít to, plný stadion,“ prozradil Schneider, že rozhodování bylo náročné.

Zatímco plná O2 arena při neuvěřitelných výkonech proti Kanadě a Finsku Rakušanům vydatně fandila, tak dnes bude parta okolo Schneidera tou neoblíbenou. Rakousko totiž večer vyzve Česko. A pozor poslední vzájemné utkání na mistrovství světa v Tampere 2022 vyhráli na nájezdy právě Rakušané.

„Před dvěma lety jsme Česko porazili, takže víme, že občas ty zázraky se mohou stát,“ vzpomíná na dva roky staré vítězství Schneider.

Utkání Česko - Rakousko vám od 20.20 nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu sport nebo třeba v aplikaci Můj Rozhlas.