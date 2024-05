Zacha debutoval v seniorské reprezentaci. ‚Srovnávací gól byl výborný zážitek,‘ říká po zápase s Kanadou

Lepší čas pro premiérový zápas za seniorskou reprezentaci by si Pavel Zacha mohl vybrat jen těžko. Na domácím mistrovství světa před vyprodanou O2 arenou naskočil proti obhájcům zlata z Kanady.

Nedomanský: Když jsem přišel do NHL, tak jsem zbytečně moc přihrával. Gólů mohlo být víc Číst článek

„Já jsem si to užíval, hrát takhle doma, výborní fanoušci, zahrát s Pastou a Červusem bylo skvělé. Škoda té prohry, ale stažení toho zápasu aspoň do prodloužení bylo super. Hlavní bylo po tom letu rozjezdit nohy, ve třetí třetině už jsem se cítil docela dobře, na první zápas to nebylo špatné,“ řekl po utkání centr první české formace.

Hlavně si ale užil vyrovnávací branku, kdy kapitán Roman Červenka trefil minimální mezeru mezi tyčí a brankářem Jordanem Binningtonem. „Tam bylo vidět, jaká byla radost všech hráčů na střídačce, trenérů a fanoušků. Takovýhle gól na konci, ten srovnávací, to byl výborný zážitek, škoda toho prodloužení.“

„Ještě jsem ho pořádně ze záznamu neviděl, takže nemůžu přesně říct. Já jsem vždycky věděl, že je výborný střelec. Byl jsem hrozně rád, že ho dal a srovnal ten zápas,“ chválil kapitána.

„Myslím, že fyzický zápas to byl. Na žádné šarvátky nedošlo, ale fyzické to bylo. Vybojovali jsme z toho pár přesilovek, protože byli agresivní. Teď už se musíme soustředit jen na čtvrtek,“ komentoval Zacha fakt, že na rozdíl od jiných vzájemných zápasů s Kanadou se tento obešel bez výraznější potyčky.

Led v Universu ozkoušel i Pavel Zacha. pic.twitter.com/rKq59hP7GY — ČT sport (@sportCT) May 21, 2024

Otazníkem u hráčů z NHL byl časový posun. Martin Nečas, který stihl už zápas s Velkou Británií, podle svých slov během dvou dní naspal tři hodiny a po svém prvním utkání na šampionátu si postěžoval na únavu.

„Já jsem naštěstí včera neměl moc problém spát, takže to docela pomohlo, ale vstávání je ještě docela těžké, takže snad dneska usnu brzo,“ vyvrátil Zacha, že by ho jet lag nějak trápil.

Dalším problémem pro zámořské hráče je širší evropské hřiště a jiný herní styl. Zrovna proti Kanadě ale Zacha tento rozdíl výrazně nepocítil.

„Trochu méně soubojů, trochu více místa. Hlavně za brankou si můžu podržet puk, v NHL je tam trochu méně času. Takže na to si musím zvyknout, že když dostanu puk v útočném pásmu pod brankovou čárou, tak je tam trochu víc času. Ale jinak si myslím, že byli Kanaďané hodně agresivní, takže takový ten rozdíl nebyl,“ myslí si 27letý útočník.