Ščotka odložil dovolenou, Vejmelka bez vytížení. Reprezentační náhradníci vyhlížejí posily z NHL

Jsou čtyři, stále jsou nedílnou součástí hokejové reprezentace, v zápase na mistrovství světa o nich ale zatím s největší pravděpodobností neuslyšíte. Michal Kovařčík, Radan Lenc a Jan Ščotka totiž dosud nejsou na soupisce pro domácí šampionát, a tak dělají na tribuně kompars brankáři Karlu Vejmelkovi.

„Musím říct, že sledovat ty zápase je hrozně na nervy, až to nesnáším. Protože tam se stresujete mnohem víc, než když jste na střídačce nebo hrajete. Tam to z vás opadne a vůbec to nevnímáte tu nervozitu. Ale na té tribuně to stojí za to,“ svěřil se ve vysílání Radiožurnálu Sport Kovařčík.

Ještě před dvěma týdny mohl doufat, že si s bratrem Ondřejem zahraje na domácím mistrovstvím světa. Jenže zatímco Ondřej do závěrečné nominace neproklouzl, Michala vzali, i když zatím jako náhradníka. Roli s ním dostatečně ale dostatečně dopředu vykomunikovali.

„Mluvili s námi o tom před prvním zápasem. Řekli nám upřímně, jak to je, a my jsme to s klukama vzali. Samozřejmě trénujeme a připravujeme se, jako bychom měli naskočit. Je to zároveň hodně blízko, ale hodně daleko,“ říká hráč finského Kärpät Oulu, který spolu s dalším útočníkem Radanem Lencem vyhlíží situaci v NHL.

Odtud by v případě konce v play-off mohli přijet David Pastrňák, Pavel Zacha, nebo už vypadnuvší Martin Nečas. To obránce Jan Ščotka už má v zámoří jediného konkurenta, beka Filipa Hronka.

Odložená dovolená

„Je to určitě reálná šance. Proto jsem říkal, že se musíme udržovat všichni, protože když člověk do toho vlaku naskočí, tak to není žádná sranda. Samozřejmě to taky sledujeme. Ale já klukům přeju, ať to dotáhnou co nejdál v NHL. A kdyby náhodou, tak ať přijedou a pomůžou nám tady,“ bere svou pozici sportovně Ščotka.

Kvůli zatím prosezenému šampionátu obránce přeskládal letní harmonogram a své ženě musel oznámit, že odkládá dovolenou.

„Je to takové sporné. Tím, že teď nehraju, tak jsme už mohli ležet na pláži. Dělám si srandu, i manželka je na jednu stranu ráda, že jsem tady. Ale je to dlouhé, samozřejmě mi rodina chybí. Takže na dovolenou budeme muset jet později, doufám, že až ten poslední den tady. Máme malou dceru, takže to bude v krátké doletové vzdálenosti,“ usmívá se reprezentační bek a poodkrývá program zatím nehrajících hokejistů.

„S klukama chodíme různě na kafe nebo se touláme po městě, pak jdeme fandit na zápas. A večer si pustíme nějaký film, na něco se díváme. Je to takové pohodové,“ říká.

Vejmelka bez vytížení

Vedle tria Kovařčík, Lenc, Ščotka ještě v pražské aréně sedává Karel Vejmelka, který sice na soupisce pro světový šampionát je, jako třetí brankář v pořadí se ale na led pravděpodobně také nedostane.

„Já nevím jestli je úplně ideální rotovat tři gólmany. Uvidíme, stát se může cokoliv, viděli jsme to na turnajích předtím. Ale těch zápasů zase není tolik, aby byli v zápřahu všichni tři gólmani,“ potvrdil trenér brankářů Ondřej Pavelec.

Národní tým spoléhá na Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem. Jak bude vedení reprezentace pracovat se soupiskou dál se dozvíme možná už v nejbližších hodinách. Martin Nečas totiž s Carolinou neprošel v nočním utkání NHL přes New York Rangers.