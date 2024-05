Každý den ryba, těstoviny, nebo něco sladkého. A svíčková s kačenkou až po medaili, hlásí kuchaři

Veškerý servis nemají čeští hokejisté při domácím mistrovství světa jen od kustodů v šatně. Mít dobře nabroušené brusle je sice důležité, ale během dvoutýdenního turnaje musí hráči také něco jíst. V kuchyni hotelu se o to starají Daniel Beneš a Michal Kučera. Praha 15:07 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těstoviny nesmí v jídelníčku hokejistů chybět | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jsme v kuchyni, kde se tvoří vše dobré pro české hokejové reprezentanty. Vy jste Michale řešil teď poměrně dlouho cosi s Milanem Hniličkou. Upravovali jste jídelníček?

Michal Kučera: Ano, upravovali, sestavili jsme ho spolu i s Michalem Hamršmídem, to je kondiční trenér. Potom jsem to posílal na hotel Stage tady Danielovi, který to celé nacenil a připravil.

Hokejisté tady v hotelu seběhnou nebo sjedou výtahem pár pater a objeví se v restauraci, v místě kde se nají. Jak to funguje? Když si představím, že jsem Roman Červenka a jdu na oběd, mám na výběr?

M.K.: No máte na výběr. Každý den tam je čerstvá ryba, kuřecí, špagety bolognese, salátový bar. Potom jsou taková ta extra přání, například krevety na dodání a tak dále.

Mohou mít takový ten hřešící den? Jitrnice, tlačenka...

Daniel Beneš: Samozřejmě nic takhle těžkého nemají, ale zase trošku hřešící den mají. Mají různé steaky hovězí, takže jsme pro ně vybrali prémiová masa, od hovězích svíčkových, telecích chuck eye rollů a takhle, takže to mají opravdu skvělé. Chuck eye roll je vlastně konec rib eye, ke krku. Takové krásné, libové maso prorostlé, ale zároveň je opravdu šťavnaté.

Vy ty hokejisty potkáváte asi na denní bázi, takže jsou tady, kuchařinou řečeno, pečení vaření? Snídaně, oběd, večeře, všechno?

M.K.: Snídaně, oběd, večeře, přesně tak.

D.B.: Je to dané tím, že v ty hrací dny tam mají většinou nějaký ten skvělý hovězí steak a nějakou čerstvou rybu, aby si dohnali bílkoviny a zároveň měli k tomu nějakou lehčí variantu, co se třeba týče drůbeže nebo té ryby.

A do toho nejvíce mluví Michal Hamršmíd, který má na starosti fyzio a péči o tělo u nároďáku?

M.K.: Ano, ten to konzultuje s panem doktorem. Ti nám předají informace a my to tady potom s Danielem celé nějak navaříme. Zatím to všechno klape tak, jak má. Doufejme, že žádné reklamace nebudou, žádné bitky. Budeme tady až do 26.5.

Baví vás to?

D.B: No jasně. Kdyby nás to nebavilo, tak tady nejsme. Tohle je naše srdcová záležitost a musíme se o kluky postarat tak, aby jim prostě chutnalo. Aby pokud možno se dostali do finále a vyhráli to celé.

A tady v tom zmatku vůni, abychom to přiblížili...

D.B.: Mají vždycky na výběr něco sladkého, aby to bylo nějaké vyvážené, aby to pokaždé nebylo se smetanou. Zrovna dneska večer mají tiramisu s mascarpone, zítra mají štrúdl. Vždycky samozřejmě jeden druh sladkého aby tam měli. Ale zároveň každý den ráno mají čerstvé lesní plody, avokádo. Aby to troško vyvážili, tu trošku vražednější večeři.

A jak moc je to pestré co se týče české kuchyně a třeba Itálie, Asie, Jižní Amerika?

M.K: No tak my to máme všechno dohromady. Steaky máme z Argentiny, česká kuchyně třeba vepřová panenka...

Co svíčková?

M.K.: Svíčková bude až potom na konec, po medaili. S kačenkou!