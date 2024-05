Polsko na turnaji poprvé nasadilo bratrské duo. Krzysztof a Kacper Maciaśovi by se rádi sešli i v klubu

Hokejově vyrostli v Ostravě a teď se do moravskoslezského města vrátili na mistrovství světa. Bratři Kacper a Krzysztof Maciaśovi reprezentují Polsko na vrcholné akci vůbec poprvé. Zatímco dvacetiletý Krzysztof je v základní sestavě od začátku, o rok starší bratr Kacper se dostal do hry ve čtvrtém utkání. Ostrava 11:31 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský obránce Kacper Maciaś | Zdroj: Profimedia

Komentátoři z kanálu Polsat si poprvé na šampionátu zakřičeli právě po brance Krzysztofa Maciaśe v úvodním duelu s Lotyšskem. Ve čtvrtém utkání proti Slovensku vyjel poprvé na led i starší z bratrů Kacper a opět to vzbudilo emoce. Tentokrát plakala štěstím maminka obou polských hokejistů.

„Když se dozvěděla, že za bráchou taky přijedu, tak brečela. Rodina nás pořád podporuje, vlastně kdyby ne, tak bychom tady vůbec nebyli. Vůbec bychom nebyli lidi a sportovci, jakými jsme dnes,“ usmívá se polský jedenadvacetiletý obránce Kacper Maciaś.

Jeho debut nenechal chladným ani o rok mladšího bratra Krzysztofa. „Úžasné, já jsem moc rád, že brácha tady mohl mít svojí premiéru, ještě proti mužstvu jako je Slovensko. Samozřejmě se ho snažím podporovat, jak můžu. Myslím, že je pro mě dobře, že tady je, protože mi to dává takový psychický komfort, že tu nejsem sám,“ povídá polský útočník Krzysztof Maciaś.

Oba bratři hráli v mládeži za Porubu. Krzysztof si zahrál i dospělou extraligu ve Vítkovicích a má na kontě jeden gól. Teď působí v kanadské juniorské soutěži WHL. To Kacper hraje nejvyšší polskou ligu za Katovice. Oba si ale na ostravský led velmi dobře pamatují.

„Brácha ukázal, že mu to tady hraje do karet. Já se vždy rád do Ostravy vracím, cítím se tady dobře, znám to tady. Když jsem hrál první rok zpět v Polsku, tak jsem ve Vítkovicích byl skoro každý víkend podporovat bráchu, takže z toho hlediska to tu taky znám dobře. Pár zápasů jsem tu taky odehrál,“ vypráví Kacper Maciaś, který by si v budoucnu rád s bratrem zahrál v jednom klubovém dresu.

„Zatím přeju bráchovi, ať to dotáhne do NHL. A pokud by nás chtěli v jednom týmu, tak si tam klidně zahrajeme,“ dodává Kacper.

Teď je ale hlavním cílem obou bratrů i celého Polska nesestoupit. Zatím je reprezentace v ostravské skupině mistrovství světa poslední.