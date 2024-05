‚Bereme Nečase, Pastrňáka i Zachu.‘ Čeští fanoušci se těší na posily z NHL a věří v medaili

Někteří fanoušci si světový šampionát užívají ve fanzóně, jiní přímo v hale. V rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz se ale oslovení příznivci shodli, že se rozhodně těší na posily z NHL. Do jaké formace by se podle nich měl zapojit David Pastrňák? Přivítali by i Pavla Zachu, který už několikrát nabídku reprezentovat odmítl? Praha 23:23 18. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na zápasy českého týmu na domácím šampionátu je vždy vyprodáno | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hned krátce po vyřazení Caroliny z NHL začali čeští hokejoví přiznivci řešit, zda českou reprezentaci posílí útočník Martin Nečas. Už v pátek večer otec Martin Nečas starší přímo ve vysílání Radiožurnálu Sport potvrdil, že jeho syn, chce dorazit a zařizuje si letenky do Česka.

V evropském klubu si zachytám víc. Ženská obdoba NHL je ale lákavá, přiznává hokejistka Škodová Číst článek

Napojení s národním týmem potvrdil Martin Nečas mladší hned během sobotního dopoledne, kdy dorazil do Čech. „Sledoval jsem každý zápas až na ten poslední, protože jsme to nestíhali. Kluci zatím hrají dobře, je vidět, že fanoušci je ženou dopředu. Měl jsem z toho až husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí tady chodí na zápasy. Psal jsem si z klukama, co znám z Kanady, a říkali, že jsou nadšení, že poté, co jsme vypadli z play-off NHL, tak první myšlenky směřovaly k mistrovství světa,“ řekl Nečas pro Radiožurnál Sport.

Radost z příletu hvězdného forvarda měli pochopitelně i fanoušci, kteří zamířili v sobotu večer na zápas nebo do fanzóny před halou.

„Na Nečase se těším už pro zápas s Británií. Mám z toho velkou radost, že dorazil. Věřím, že dorazí i Pastrňák se Zachou. Je to domácí mistrovství světa, tak kdy jindy dorazit, když ne teď. Titul mistra světa bych z jejich pohledu bral jako náplast, že nevyjde zisk Stanley Cupu,“ říká fanoušek Jan Prok z Prahy, který zápas proti Británii vyrazil sledovat s kamarády do fanzóny.

„Pivínko by mohlo být o pár pětek levnější, ale co se dá dělat. Jinak nabídka ve fanzóně je bohatá,“ směje se hokejový fanoušek.

Hokej téma číslo jedna

Fanoušci hokeje se v zápasových dnech nesrocují jenom ve fanzóně před 02 arénou a přímo v hale, ale i v pražských restauračních zařízeních nebo kdekoliv se dá nejrychlejší hra na světě sledovat. Hokej je v současnosti tématem číslo jedna. „Jak je to domácí mistrovství světa, tak se o něm lidé víc baví, v práci, ale i jinde. Žijou tím,“ dodává Prok.

Střelecký ostrov uprostřed Vltavy obsadili Finové Číst článek

Před šampionátem, kdy Radim Rulík zveřejnil nominaci, tak plno fanoušků hledělo s ambicemi na medaili hodně skepticky, ale díky výkonům, které český tým v Praze předvádí, se situace mění. „Kluci hrají fajn. Líbí se mi jejich styl hokeje a mohli by to s domácí podporou letos dotáhnout daleko,“ myslí si český fanoušek.

Do fanzóny už při podvečerním zápase Kanada - Finsko zavítala vůbec poprvé během šampionátu dvojice Michael a Milan z Nymburka, kteří se také těší na posílení hráčů z NHL. „Za Nečase jsem rád, Pastrňák umí dávat góly, což potřebujeme, Zachu moc neznám. Ani jsem nečekal, že budeme hrát tak dobře, ale hvězdy z NHL by se určitě hodily,“ tvrdí Michael.

Hokejisté jsou přátelští a ochotní. Největší dojem na mě udělal Tavares, pochvaluje si sběratel autogramů Číst článek

„Jsem fanoušek Komety Brno, takže jsem Martinovi Nečasovi určitě přál, aby ještě prodloužili sérii v NHL. Když ale skončili, tak ho chci vidět v Česku. Příjezd Pastrňáka bych si přál a mohl by hrát třeba ve formaci s Kubalíkem. Pastrňák by mu mohl pomoci. Zacha už pozvánku několikrát odmítl, ale turnaj v Česku by si nemusel nechat ujít,“ doplňuje svého kolegu fanoušek Milan.

Před utkáním proti Velké Británii se generální manažer Petr Nedvěd vyjádřil k posilám z Bostonu Bruins. „S Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou jsme se během dnešního odpoledne spojili. Oba mají zájem na mistrovství světa přijet. Po dvou těžkých sériích play-off jsou samozřejmě lehce obouchaní. Zítra ráno budou absolvovat zdravotní prohlídku v Bostonu. Pokud dopadne dobře a klub je uvolní, pokusíme se jim najít nejrychlejší letecký spoj do Prahy.“

V neděli se tak rozhodne, zda se hvězdné duo z Bostonu připojí k týmu. Prvním duelem, ve kterém by Pastrňák se Zachou mohli nastoupit, bude v úterý utkání českého týmu proti Kanadě.