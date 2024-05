Nedomanský: Když jsem přišel do NHL, tak jsem zbytečně moc přihrával. Gólů mohlo být víc

Vzácným hostem dalšího Speciálu Radiožurnálu Sport při světovém šampionátu v Praze byl dvojnásobný olympijský medailista a mistr světa z roku 1972 Václav Nedomanský. Jak se mu líbí současný styl hokeje? Jak vznikala jeho biografie? Jaká byla cesta Nedomanského do zahraničí a zámoří? Jaký trenér ho v kariéře významně ovlivnil? Čemu se věnoval po skončení profesionální kariéry? O hokeji si povídal s hokejovým expertem Martinem Procházkou. SPECIÁL RADIOŽURNÁLU SPORT Praha 17:57 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Nedomanský na pódiu Radiožurnálu Sport ve fanzóně na MS v hokeji 2024 | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Pane Nedomanský, viděl jste už na domácím šampionátu nějaký zápas přímo v hale?

Viděl jsem zatím jen tři zápasy v televizi. Obraz mám, ale přehled o hráčích z Evropy tolik nemám. Proti Kanadě je to první utkání, které uvidím naživo.

Jak moc se těšíte na atmosféru domácího šampionátu?

Buď je to díky tomu pivu anebo, že jsou Češi takový sportovní národ. Atmosféra je při zápasech lepší než při finále NHL.

Hodně se mluví o tom, že mladičký supertalent kanadského výběru Connor Bedard neslaví góly. Nehodilo by se, aby začal trochu víc projevovat emoce?

V juniorské lize měl ohromná čísla. V NHL jako nováček byl také hodně platný. Góly, které dával, tak ty se nedávají jen tak. Bere to hodně profesionálně, jako obchod a nutnost, že to dovede a bude dělat dalších dvacet let.

Jak vzpomínáte na rok 1972, kdy jste byl na mistrovství světa v Československu nejproduktivnějším hráčem domácího mužstva?

Po 23 letech už byl čas na to, abychom ukončili nadvládu Sovětů. Byli jsme s týmem hodně pospolu. Fungovali jsme správně a důvěra byla v nás, trenérském štábu i v lidech ve státě.

Pomohl vám někdo, když přišlo rozhodnutí, že budete působit v cizině?

Měl jsem určitou pomoc. Pak se ale ukázalo, že to nebyla pomoc přátelská. Plno lidí využilo moji neznalostí systému a řeči a finančně mě okradli.

Jak jste si v zámoří zvykal na odlišný styl hry?

Hrál jsem hloupě a jako Evropan. Pořád jsem přihrával. Gólů mohlo být daleko víc. Možnosti změny stylu hry bylo ale moc.

Jaká byla NHL, do které jste se zapojil v roce 1977?

Byla kvalitnější a nebyla tolik zákeřná. V Detroitu vše klapalo. I když jsme ze začátku nebyli vůbec dobří, tak se tam hodně fandilo. Bohužel jsem neměl to štěstí vyhrát Stanley Cup.

Jak jste se z pozice trenéra později dostal k práci skauta Los Angeles Kings?

Je to normální postup. Přes hráče, trenéra, funkcionáře atd. I skaut musí ukázat svoje kvality. Měl jsem na starosti Evropu, takže jsem doporučoval třeba bratry Kaberlovi, Jozefa Stümpela, ještě jsme draftovali Anžeho Kopitara.

