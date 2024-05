Euforie byla velká, říká Maciaś po úvodním zápase Poláků. Doufá, že fanouškovská podpora vytrvá

Polsko se vrátilo na mistrovství světa v hokeji po dlouhých 22 letech a veřejnost byla hodně zvědavá, jak do skupiny B v Ostravě Poláci vstoupí. Na úvod všem vyrazili dech. Proti obhájcům bronzových medailí z Lotyšska většinu zápasu vedli a i když nakonec prohráli 4:5 v prodloužení, byli více než rovnocenným soupeřem. Ostrava 10:32 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský hokejista Krzysztof Maciaś se raduje z gólu Polska proti Lotyšsku | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Euforie byla velká, vůbec jsme nebrali ohled na to, že hrajeme se třetím týmem posledního mistrovství světa. Soustředili jsme se na to, co jsme natrénovali za těch šest měsíců v přípravě. A myslím si, že se to vyplácelo a že to fungovalo.“

„Samozřejmě je škoda těch pěti gólů, které jsme dostali, ale takový sport jsme si vybrali, že padá hodně branek. Takže budeme muset doladit obranu na příští zápasy a myslím si, že to půjde,“ říkal po zápase střelec dvou polských gólů Krzysztof Maciaś, který působil několik let v mládeži Poruby a Vítkovic.

I proto tedy ovládá češtinu s ostravským dialektem. A právě on se stal historickým polským střelcem v elitní skupině mistrovství světa, kde Polsko dalo gól poprvé od května 2002.

„Byl to úžasný pocit. Fanoušci do toho přidali to své, protože vybouchli neskutečně, ani oni to asi nečekali. Já to rád zkouším z toho rohu. Už jsem to říkal myslím rok a půl zpátky po zápase v Třinci v Extralize, že já to rád zkouším z různých pozic, ze kterých to gólmani nemusí čekat. Jsem rád, že jsem načapal dalšího a doufám, že jich ještě takhle pár načapu,“ zářil Maciaś.

Zmíněný zápas v Třinci loni byl jeho prvním extraligovým vystoupením, ve kterém se hned trefil. Letos po přesunu do zámořské WHL dal také gól hned v prvním utkání, a tak nebylo překvapením, že se právě on radoval jako první i ve své premiéře na mistrovství světa.

„Připravuju se psychicky, nemyslím si, že by to bylo nějaký kouzlo. Vím proč tu jsem, co tu dělám. Snažím se prokazovat moje kvality, i kdyby ten gól nepadal, tak je důležitější, jak pomůžu týmu,“ odbyl spojení svých úspěchů v premiérových utkáních s magií polský útočník.

Hokej proti nám bude bolet

Týmu přispěl ještě dalším zásahem a zápas proti favorizovaným Lotyšům tak pomohl dovést za stavu 4:4 až do prodloužení. A po utkání vysvětloval, jakým hokejem k tomuto výsledku jeho tým dospěl.

„Vždycky se říká o Polácích, že jsou hodně zákeřní. To bych řekl, že je naše první silná stránka. Všichni ví, že když se hraje proti Polákům, tak i kdyby nás hokejově přehrávali, tak to bude bolet.“

„Samozřejmě naše silná zbraň bylo využívání šancí. Myslím si, že máme ještě pár věcí, na kterých musíme zapracovat, ale to má každý tým. Jdeme se zvednutou hlavou do dalších zápasů a věříme, že získáme další body,“ chce navázat na dobrý výkon v prvním utkání Maciaś.

A kromě zmíněných předností tempu zápasu, který přinesl několik zvratů, pomohla i ohlušující atmosféra, kterou vytvořili tisíce polských i lotyšských fanoušků.

„To bylo skvělé, stokrát lépe se zápas hraje u takového rachotu, než když tam fanoušci nejsou nebo jsou zticha. Skvělá atmosféra, doufám že na každý zápas Poláků to takhle bude. Oni nám hodně pomohli a myslím si, že s jejich pomocí můžeme uhrát víc,“ přeje si polský útočník a bývalý hráč Poruby a Vítkovic Krzysztof Maciaś.

Další zápas čeká Polsko už v neděli večer, kdy po osmé hodině v Ostravě vyzve Švédsko.