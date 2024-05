Procházka varuje před rychlými výpady soupeře. ‚Rakousko ukázalo, že dokáže potrápit favority,‘ říká

Rakousko v prvním duelu podlehlo Dánsku vysoko 1:5. Pak se ale něco stalo, potrápili Švýcary, Kanadu, a teď dokonce přehráli Finy. Co říkáš na výkon Rakušanů?

Jsou to výborné výkony. Rakousko už v minulosti ukázalo, že když přijede na šampionát, tak dokáže potrápit právě favority. Už v roce 2022 se nám stalo, že jsme s nimi poprvé v historii na nájezdy prohráli a na tomto šampionátu potvrzují skvělou formu.

Víme, že občas se zázraky mohou stát, říká rakouský útočník Schneider před utkáním s Českem Číst článek

Je vidět, že ti hráči získali zkušenosti během těch minulých turnajů, že si věří, jsou sebevědomí a nic nevzdávají. A potvrdili to v tom včerejším utkání, kdy zase prohrávali 0:2 a nakonec to utkání byli schopní vyhrát. Takže velká síla a velké sebevědomí Rakušanů.

Na co si má česká reprezentace dát pozor? Na co se zaměřit, co je z té rakouské hry nejvíc zrádné?

Oni nejsou týmem, který by soupeře extra přehrával, že by tlačili nebo uzavřeli soupeře ve třetině. Ale mají nebezpečné výpady, to znamená, že dobře dokáží vyřešit situace, kdy získají kotouč a jdou do přechodu. Včera to byl první gól, šli tři hráči proti pěti a dokázali toho využít, skvěle to zkombinovali. Mají dobré protiútoky, jsou npříjemní v přesilovkách, a na to si budeme muset dávat v dnešním utkání pozor.

Je na světovém šampionátu vůbec nějaký soupeř, proti kterému si může český národní tým tzv. zastřílet? Nebo už mají všichni takovou kvalitu, že žádné utkání snadné, včetně toho zítřejšího s Británií?

Já jsem si myslel, že ty dva týmy, které nás čekají, Rakousko a Velká Británie, budou lehčí. Každopádně Rakušané ukazují, že nebudou tak jednoduchým soupeřem. Možná Velká Británie tady letos nemá takový tým, který dokáže někoho porážet, něco podobného jako Rakušané. To zítřejší utkání by mohlo být lehčí, než to dnešní.

To říká náš hokejový expert Martin Procházka. Utkání Česko - Rakousko začne na mistrovství světa ve 20.20. Radiožurnál společně s Radiožurnálem Sport ho odvysílají v přímém přenosu.