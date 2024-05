Červenka oslavil reprezentační jubileum dvěma góly. ‚Profesionál každým coulem,‘ chválí kapitána Gudas

Čeští hokejisté jsou na domácím mistrovství světa po dvou duelech s pěti body v čele neúplné tabulky své skupiny a vděčí za to i kapitánovi. Roman Červenka po úspěšném nájezdu proti Finsku totiž ani ne za 24 hodin dvěma góly výrazně přispěl k obratu s Norskem na 6:3 a to v jubilejním 200. zápase v reprezentaci. Po něm byl ve vyprodané hale v Praze vyhlášen hráčem utkání. Praha 17:14 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán českého celku Roman Červenka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dvoustý zápas v reprezentaci, určitě udělal strašně moc pro to, aby je zvládl a strašně tomu mužstvu pomohl. Já si myslím, že je lídr,“ říká trenér Radim Rulík po obratu s Norskem na 6:3 o 38letém kapitánovi, který jako teprve třetí český hokejista v historii nastoupil k dvoustému utkání v dresu národního týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co spoluhráči, Radim Rulík či David Výborný říkají o jubilantovi Romanu Červenkovi

„Asi nebudu lhát, když to řekli před zápasem do mikrofonu, tak to bylo příjemné. Ale na druhou stranu jsem se na to nesoustředil jinak, než na jakýkoliv jiný zápas. Na nějaký kouknutí zpět ještě někdy bude čas,“ zůstává plně koncentrovaný na světový šampionát v Praze a Ostravě mistr světa z roku 2010 Roman Červenka majitel také dvou bronzů.

„Už jenom to, že dosáhl na tuhle metu, hovoří o všem, je to profesionál každým coulem. Je to důvod, proč je náš kapitán, proč je náš lídr. Zase to předvedl, včera krásný nájezd, dnes nás načal prvními dvěma góly. Je vidět, proč mu trenéři důvěřují a celá kabina pod ním šlape,“ pokračuje jeho asistent bek Radko Gudas.

„Je obrovskou inspirací. Můžu říct jen jedno, je to fakt frajer. Jsem rád, že tady vůbec s ním můžu být v kabině, je to velká čest,“ dodává obránce Libor Hájek.

Euforie byla velká, říká Maciaś po úvodním zápase Poláků. Doufá, že fanouškovská podpora vytrvá Číst článek

Červenka sice nikdy pořádně neprorazil v NHL ale i díky tomu hraje na MS pojedenácté a byl také mimo jiné na čtyřech olympijských hrách. V reprezentaci toho víc než mistr extraligy se Slavií mají za sebou jen dva hokejisté. Obránce Petra Čáslava odehrál 201 utkání a rekordman David Výborný 219.

„Má klid na té hokejce, což někteří ti mladší kluci nemají, a klid i na té přesilovce. Už má zkušenosti, tak to má být. Pokud bude hrát dál, tak to překročí a překoná ještě o více zápasů. Kdyby jezdil přes tu sezonu, tak to příští sezonu překoná,“ věří pětinásobný světový šampion a také kapitán Výborný, že Roman Červenka jeho reprezentační maximum v počtu zápasů vylepší.