V evropském klubu si zachytám víc. Ženská obdoba NHL je ale lákavá, přiznává hokejistka Škodová

Střecha Galerie Harfa před dalším českým zápasem na domácím světovém šampionátu znovu patřila Speciálu Radiožurnálu Sport. Kromě Martina Hanzala dorazily i české reprezentantky Blanka Škodová a Michaela Pejzlová. Co jim chybí k tomu, aby na světových akcích konečně porazily Američanky nebo Kanaďanky? Dělá Hanzalovi radost, že se aktuálně daří Dallasu? Je spokojený s výkony českého týmu na právě probíhajícím MS? SPECIÁL RADIOŽURNÁLU SPORT Praha 21:42 18. května 2024 Na střeše Galerie Harfa se sešli Martin Hanzal a české reprezentantky Blanka Škodová a Michaela Pejzlová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Martine Hanzale, máte radost, že se v příštím roce v Českých Budějovicích uskuteční hokejové mistrovství světa žen?

Jsem moc rád, že se mistrovství světa bude konat v Českých Budějovicích. Moc se na to těším. Holky tam budou mít parádní zázemí.

Jaké turnaje se vám vybaví jako první, když se řekne národní tým?

U mě to vždy bude olympijský turnaj. Není to jen o hokeji, ale i o olympijské vesnici a všem okolo. Pamatuji si, jak tam vyhrála Martina Sáblíková. To vám určitě může říct ten, kdo vyhrál v Naganu.

Míšo, jakou motivací pro vás jsou olympijské hry?

Musí držet zdraví, ale určitě olympiáda není jen o hokeji. V Pekingu během covidové olympiády to nebylo nic moc. Těším se, že v roce 2026 to bude jiné a snad bychom mohli přivést i tu medaili.

Blanko, je ve vašem hledáčku nově vzniklá ženská obdoba NHL?

Třeba někdy bude. Měla jsem zůstávat v Americe, což byl původní plán. Liga vznikla jenom proto, že se z dvanácti týmů soutěž zužila na šest. V hledáčku tak je i méně brankářek. Kdybych se dostala na draft, tak bych věděla, že si asi moc nezachytám oproti Evropě. Moje volba nakonec byla pro Evropu. Jinak samozřejmě soutěž v zámoří je výborná a určitě půjde nahoru.

Do Ameriky jste odešla v devatenácti letech. Nebyly tam nějaké proplakané noci, že jste se odtrhla od domova a musela se postavit na vlastní nohy?

Není to, jako kdyby člověk odjel třeba jen na čtrnáct dní do Německa bez rodičů. Devatenácté narozeniny jsem slavila v Americe. Musíte být soběstačný v zemi, kde se mluví jiným jazykem. Člověk si musí sám vařit, prát a řešit všechno sólo. Určitě to ale stojí za to. Zázemí na univerzitě je ale úžasné. Mnohdy byly podmínky na univerzitě v zámoří daleko lepší než u mužských extraligových klubů v Česku.

Martine, český tým na světovém šampionátu posílil Martin Nečas. Do jaké formace podle vás patří?

Nebudu říkat do jaké lajny. Každopádně bych mu dal hodně prostoru. Je to rychlý hráč, který umí dát gól. Neřešil bych, že bude hrát v druhé lajně, ale dal bych mu hodně prostoru v přesilovkách.

Poslechněte si celý rozhovor s českými reprezentantkami a Martinem Hanzalem, audio je v úvodu článku.