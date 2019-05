Po Bartošákovi musel kvůli porodu opustit tým i Voráček. Večer proti Lotyšsku by měl nastoupit

Kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček odjel v noci na čtvrtek z mistrovství světa na Slovensku do porodnice v Uherském Hradišti a nad ránem se stal podruhé otcem. Jeho přítelkyně Markéta, která v předchozích dnech ještě fandila českému týmu v dějišti šampionátu, porodila syna Matěje. V sestavě pro večerní zápas od 20.15 s Lotyšskem by neměl kapitán chybět. Bratislava 14:06 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán české hokejové reprezentace Jakub Voráček | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Jak prozradil Voráček na svém facebookovém profilu, jeho druhý syn váží téměř čtyři kilogramy a měří přes 50 centimetrů. „Takže výborná základna! Je nádhernej! Markétka všechno perfektně zvládla a je v pořádku. Jsem na ni opravdu moc pyšnej. Oba jsme moc šťastní,“ popsal Voráček a ujistil, že se k týmu opět brzy připojí.

Devětadvacetiletý útočník Philadelphie synův příchod na svět stihl. „Do porodnice v Uherském Hradišti odvezl kapitána národního mužstva po čtvrté hodině ráno manažer Jan Černý, Jakub se vrátí odpoledne,“ potvrdil tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

S Voráčkem počítají i trenéři. „Měl by tady být včas na zápas. Když nebude nějaký problém, měl by normálně nastoupit,“ uvedl po rozbruslení asistent trenéra Robert Reichel.

„Myslím, že i pro Vorase je to příjemné, že se vše stalo už teď a nemusíme to řešit dál v turnaji. Stalo se, to je příroda, té nemůžeme poručit. Tak to prostě je,“ prohlásil Reichel. Voráček má již syna Jakuba z předchozího vztahu s Američankou Nicole.

Stejné „starosti“ měl hned na startu šampionátu i brankář Patrik Bartošák. Ten nejprve v pátek večer vychytal cennou výhru 5:2 nad úřadujícími mistry světa Švédy, v noci spěchal za partnerkou Dominikou do Ostravy a ráno se stal otcem Damiana. „Něco takového jsem ještě nezažil, je to premiéra,“ přiznal pobaveně Reichel na téma dvou porodů v jednom týmu v průběhu šampionátu.

„Je dobrý, že to ty kluky chytilo mimo zápas a mohli tak u porodu být. Věřím, že Voras by to měl stihnout do večera. Žádné komplikace z toho nejsou. Vždycky se to nějak zařídilo, nevidím v tom problém. Je to blízko, takže žádný problém,“ uvedl Reichel.

A zda hrozí odjezd z podobných důvodů ještě u někoho dalšího z výběru kouče Miloše Říhy? „Snad už ne,“ smál se Reichel.