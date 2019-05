Hokej pro radost a sklenici piva. Na Rakovnicku se hraje BNB Cup, nástupce odborářské ligy

Hokej není jen extraliga nebo souboje na mistrovství světa. Hraje se i na amatérské úrovni, třeba v takzvaném BNB Cupu, tedy pokračovateli odborářské ligy. Právě do ní se přihlásila i parta chlapů ze Sýkořice, vesnici v rakovnickém okrese. Rakovník 18:23 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parta chlapů z vesnice Sýkořice si založila klub a hraje soutěž proti podobným amatérům, jako jsou oni (ilustrační foto) | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhas

„Začalo to tím, že naši tátové na Sýkořici dlouhá léta hráli hokej. Nápad pokračovat v tom vznikl mezi pár klukama, samozřejmě kde jinde než u piva,“ vysvětluje reportérovi Radiožurnálu Sport před zimním stadionem v Rakovníku vedoucí mužstva Filip Krejčík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nikdy jste nehráli hokej závodně, a přesto byste si chtěli zkusit zápasy? Máme pro vás inspiraci. Poslechněte si reportáž Petra Kadeřábka

„Když jsme se domluvili, že půjdeme hrát něco ne úplně pro zábavu, ale aby to mělo i nějaký smysl, tak se naskytla v Rakovníku příležitost v pokračovateli odborářské ligy, takzvaném BNB Cupu…“

BNB Cup se hraje ve dvou skupinách a Sýkořice tuto sezonu usiluje o postup do vyšší kategorie.

Mezitím jsme se přesunuli do šatny, ve které se postupně schází hráči týmu. Vedle sebe převlékají pánové od dvaceti do čtyřiapadesáti let a až na čtyři výjimky nikdy hokej závodně nehráli. Po přesunu z kabiny na led začíná zápas HC Sýkořice – Divé Svině.

„Petr Štach mě nastřelil, zpracoval jsem to, viděl jsem volno u tyčky a dal jsem to tam,“ usmívá se Petr Havlátko, který svůj tým poslal do vedení 1:0.

Postupně se k němu přidávají další střelci a s přibývajícími minutami přichází i únava. Snad jen nejstarší člen týmu Jan Černohubý jako by měl dvoje plíce, přitom je mu už přes padesát let.

„Je to v pohodě. Trénuj a nevymýšlej si blbosti. Nic jiného,“ prozrazuje veterán svůj recept, s hokejem přitom začal teprve tři roky zpátky, v jednapadesáti letech. Předtím nikdy hokej nehrál, třicet let ale aktivně dělal házenou. „Z házené mám oddělaná kolena a ramena. Tady mi to nevadí, je to jiný druh pohybu,“ říká Černohubý.

Po zápase si oba týmy podaly ruce | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhas

Jágr #6

A proč vůbec „odborářskou“ ligu hrají? „Pro žízeň, pro zábavu, abychom se hýbali a abychom samozřejmě vyhráli. I o tom to je,“ říká Lukáš Vokoun zvaný Jágr. Na zádech má jen půlku Jardova čísla, osmička mu chybí. „Jsem ještě mladý, tak to vypadlo,“ usmívá se.

Deset minut před koncem Sýkořice vede 8:2. Vedoucí mužstva Filip Krejčík už má žízeň. „Velikou. Už se moc těším, točí tu výborného Bakaláře. Už aby to bylo.“

Tito chlapi dávají jasný důkaz, že z hraní hokeje mohou mít viditelnou radost i ryzí amatéři, kteří se každou zimu týden co týden prohánějí po ledě za pukem a největší odměnou je pro ně příjemný pocit únavy a sklenice zlatavého moku.